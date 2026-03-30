Aktuelle Seite: Home > Sport > Kenias ehemaliger VCM-Sieger Korir für fünf Jahre gesperrt
Korir fasste fünfjährige Sperre aus

Kenias ehemaliger VCM-Sieger Korir für fünf Jahre gesperrt

Montag, 30. März 2026 | 12:43 Uhr
Korir fasste fünfjährige Sperre aus
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ISHIKA SAMANT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der 2017 beim Vienna City Marathon (VCM) und 2021 in New York über die 42,195-km-Distanz siegreiche Albert Korir ist wegen Dopings für fünf Jahre gesperrt worden. Wie die unabhängige Integritätsagentur des Leichtathletik-Weltverbandes (AIU) mitteilte, fand sich beim 32-jährigen Marathonläufer im vergangenen Oktober in insgesamt drei Proben die verbotene Blutdoping-Substanz CERA. Die Sperre endet am 7. Jänner 2031.

Wie die AIU erklärte, erhöhte sie die Sperre wegen des fortgesetzten Gebrauchs entsprechend ihrer Regeln von vier auf sechs Jahre. Weil Korir das Vergehen frühzeitig zugab und keine Anhörung beantragte, wurde ihm ein Jahr der Sperre erlassen. Zu den prominenten Dopingfällen in jüngerer Zeit im Langstreckenlauf zählt unter anderem Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich aus Kenia.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
In den Dolomiten: Linienbus kracht in Feuerwehrhalle
Kommentare
41
In den Dolomiten: Linienbus kracht in Feuerwehrhalle
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Kommentare
39
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt
Kommentare
39
Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt
Gewaltsame Attacke in Meran
Kommentare
38
Gewaltsame Attacke in Meran
Italien plant Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige
Kommentare
32
Italien plant Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 