Kerr mit Meilen-Weltrekord – Duplantis geschlagen

Von: APA/dpa

Für den Höhepunkt beim Leichtathletik-Diamond-League-Meeting am Samstag in London hat Lokalmatador Josh Kerr gesorgt. Der 28-Jährige machte seine Ankündigung vom 28. März wahr und lief Weltrekord über die nicht olympische Meile (1.609 m). In 3:42,66 Min. unterbot er die fast 27 Jahre alte Weltbestzeit des Marokkaners Hicham El Guerrouj (3:43,13) und sicherte sich die Extraprämie von 50.000 Dollar. Stabhochspringer Armand Duplantis kassierte seine zweite Saisonniederlage.

Der zweimalige Olympiasieger aus Schweden wurde Zweiter hinter dem US-Amerikaner Sam Kendricks. Die beiden übersprangen ebenso wie der drittplatzierte Australier Kurtis Marschall 5,95 Meter. Duplantis hatte wegen Oberschenkelproblemen auf seinen sechsten und letzten Versuch verzichtet.

Siege holten sich u.a. bei den Männern über 100 m Kayinsola Ajayi (NGR/9,84 Sek.), über 400 m Rai Benjamin (USA/44,05 Sek.), über 110 m Hürden Ja’Kobe Tharp (USA/12,89 Sek.), über 400 m Hürden Karsten Warholm (NOR/46,61 Sek.) sowie bei den Frauen über 200 m Julien Alfred (LCA/21,66 Sek.) und im Weitsprung Malaika Mihambo (GER/7,05 m).