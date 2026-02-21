Aktuelle Seite: Home > Sport > Kläbo räumt Olympia 2026 mit 50-km-Sieg völlig ab
Kläbo auch über 50 km unschlagbar

Kläbo räumt Olympia 2026 mit 50-km-Sieg völlig ab

Samstag, 21. Februar 2026 | 13:34 Uhr
Kläbo auch über 50 km unschlagbar
APA/APA (AFP)/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Von: apa

Superstar Johannes Hösflot Kläbo hat am vorletzten Tag der Olympischen Winterspiele eine weitere historische Marke gesetzt. Der Norweger siegte im 50-km-Langlauf in klassischer Technik samt Massenstart vor seinen Landsmännern Martin Löwström Nyenget und Emil Iversen und ist damit der erste Athlet, der bei ein und denselben Spielen sechs Goldene erobert. Zur lebenden Legende hatte sich der 29-Jährige bereits Tage zuvor gemacht, insgesamt hält er nun bei elf Olympia-Triumphen.

In einem Ausscheidungsrennen, das ohne den außer Form befindlichen und verfrüht abgereisten Österreicher Mika Vermeulen über die Bühne ging, setzte sich das norwegische Medaillentrio zur Hälfte bereits entscheidend ab. Auf den letzten Kilometern fiel erst Iversen zurück, im Finish ließ Kläbo mit einem Sprint schließlich auch seinen letzten Kontrahenten Nyenget stehen und machte den totalen Triumph perfekt. In allen der sechs Langlauf-Rennen dieser Spiele, inklusive zweier Team-Bewerbe, stand er ganz oben. Damit überholte er den ehemaligen US-Eisschnellläufer Eric Heiden, mit dem er sich seit Mittwoch die Bestmarke noch geteilt hatte.

Mit nunmehr elf Goldenen bei den Spielen in Pyeongchang 2018 (3), Peking 2022 (2) und Mailand/Cortina ist Kläbo einsame Spitze. Seine in dieser Wertung bis dahin führenden Landsleute Marit Björgen, Ole Einar Björndalen und Björn Dählie hatte er bereits am vergangenen Sonntag mit Gold Nummer neun überholt.

