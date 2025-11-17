Kletterteam Meran in Topform bei der Boulder-Regionalmeisterschaft

Von: mk

San Martino di Castrozza – Am Wochenende ging in San Martino di Castrozza im Trentino eine hochspannende Boulder-Regionalmeisterschaft über die Bühne. Schon in der Qualifikationsrunde der Herren zeichnete sich ab, dass der Titel wohl nur über das Kletterteam Meran führen würde. Gleich vier Meraner Athleten dominierten die Vorrunde: David Piccolruaz, Alex Pichler, Dario Cadonau und Pier Giulio Paglierani. Sie sicherten sich die Spitzenplätze und zogen souverän ins Finale ein.

Bei den Damen war die Ausgangslage deutlich offener. Nach der Qualifikation lagen Kathrin Mock (AVS St. Pauls), Sofia Brenna (Arco Climbing) und Emma Benazzi (AVS Meran) an der Spitze – drei Athletinnen aus unterschiedlichen Teams, was für ein spannendes Finale sorgte.

Das Herrenfinale bot Nervenkitzel pur: Davide Peterlana (Trento Boulder) setzte mit zwei Tops und drei Zonen eine hohe Messlatte. Lange sah es so aus, als würde niemand dieses Ergebnis übertreffen – bis Pier Giulio Paglierani an den Start ging. Der junge Meraner erwischte einen Traumtag, toppte alle drei Boulder und katapultierte sich an die Spitze. Den dritten Platz sicherte sich Alex Pichler mit zwei Tops und zwei Zonen, knapp hinter Peterlana.

Auch das Damenfinale hatte es in sich: Die Boulder waren extrem anspruchsvoll und nur Francesca Matuella (Aeronautica Militare) gelangen ein Top sowie drei Zonen. Damit krönte sie sich zur Regionalmeisterin. Dahinter war es ein enges Rennen, die weiteren Medaillen gingen wieder an das Meraner Kletterteam: Emma Benazzi holte Silber, Nadia Insam Bronze.