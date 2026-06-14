Knappe Entscheidungen bei VSS/Raiffeisen Jugendfußball-Landesmeisterschaften

Von: ka

St. Lorenzen – Großartige Stimmung, spannende Spiele im Zeichen des Fair Play und strahlende Gesichter bei Groß und Klein gab es am Sonntag, dem 14. Juni 2026, bei den 47. VSS/Raiffeisen-Jugendfußball-Landesmeisterschaften in St. Lorenzen zu sehen. In den Kategorien U9, U10, U11, U12, U13 und U15 traten über 400 Kinder und Jugendliche an und bewiesen große Freude am Fußball.

Mit den Finalspielen ging die Saison der VSS/Raiffeisen Jugendfußballmeisterschaft zu Ende. Die Saison hinweg haben insgesamt 581 Jugendmannschaften in rund 5.000 Spielen gezeigt was sie können. In St. Lorenzen spielten die besten Mannschaften nun um die VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel im Jugendfußball.

Eingelaufen sind die Jugendmannschaften sowie die Schiedsrichter mit den VSS-Jahresmotto-Leibchen, welche in diesem Jahr wieder unter dem Motto „Fair Play“ stehen. „Im Vordergrund steht bei den VSS-Veranstaltungen nicht das Gewinnen, sondern das sportliche Miteinander und der faire Umgang. Das betrifft sowohl die Spieler, als auch die Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und Zuschauer“, betonte VSS-Obmann Paul Romen bei der Preisverleihung. Für Landesrat Peter Brunner und St. Lorenzens Bürgermeister Martin Ausserdorfer stand ohnehin fest: „Hier gab es heute nur Gewinner, denn alleine die Qualifikation für diese Finale ist bereits eine großartige Leistung.“

Zu den sportlichen Ergebnissen: In der U9 setzte sich der FC Obmermais in einem spannenden Spiel mit zahlreichen Höhepunkten gegen den ASV Feldthurns mit 5:2 durch und holte damit den VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel. Noch spannender war das U10 Finale: Die Auswahl Ridnauntal gewann gegen die SPG Riffian/Schenna/Tirol im Siebenmeterschießen mit 5:4, am Ende der regulären Spielzeit war es 2:2 gestanden. Auch in der U11 sahen die Zuschauer ein spannendes Finale zwischen Herons Natz/Schabs und der SPG Obervinschgau, welches am Ende die Eisacktaler mit 1:0 für sich entschieden.

Den VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel der U12 konnte sich Fußball Überetsch holen. Die Überetscher gewannen das Finale gegen SPG Schlanders mit 3:1 für sich. Mit einem Endstand von 4:0 krönte sich die SPG Mittelvinschgau. gegen den SSV Brixen zum VSS/Raiffeisen Landesmeister der Kategorie U13. Im dramatischen U15-Endspiel zwischen dem FC Obermais und SV Lana behielten die Obermaiser die Oberhand und holten sich nach einem 0:0 in der regulären Spiezeit einen 4:3-Sieg im Elfmeterschießen und damit den VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel.

Die Finalspiele im Überblick:

Kategorie U9

Endspiel: FC Obermais – ASV Feldthurns 5:2

Spiel um Platz 3: Bozner FC – FC Gherdeina 5:0

Kategorie U10

Endspiel: SPG Riffian/Schenna/Tirol – Auswahl Ridnauntal 2:2; 4:5 n.S.

Spiel um Platz 3: FC Gherdeina – ASV Dietenheim/Aufhofen 5:3

Kategorie U11

Endspiel: Herons Natz-Schabs – SPG Obervinschgau 1:0

Spiel um Platz 3: SPG Gsies – SPG Völlan/Tisens 4:1

Kategorie U12

Endspiel: SPG Schlanders – Fußball Überetsch 1:3

Spiel um Platz 3: ASC Sarntal – SSV Leifers 1:0

Kategorie U13

Endspiel: SSV Brixen – SPG Mittelvinschgau 0:4

Spiel um Platz 3: SPG Untervinschgau – SAV Steinhaus 5:1

Kategorie U15

Endspiel: FC Obermais – SV Lana 0:0; 4:3 n.E.

Spiel um Platz 3: Barbian/Villanders – Obopuschtra Jugend 9:0