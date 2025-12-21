Knappe Pusterer Heimniederlage gegen starke Capitals

Von: ka

Bruneck – Im letzten Spiel vor Weihnachten sind die Vienna Capitals in Bruneck zu Gast. Gegen den Club aus der österreichischen Landeshauptstadt ist es bereits das dritte Duell in der laufenden Saison; die ersten beiden konnten knapp in der Overtime gewonnen werden. Coach Jaspers kann wieder auf den genesenen Bowlby zählen; somit fehlen nur Purdeller (krank) und Saracino (angeschlagen). Beim Gegner, der gestern in Bozen siegreich war, muss Mitch Hults als überzähliger Importspieler auf der Tribüne Platz nehmen.

Von Beginn an entwickelt sich ein schnelles und intensives Spiel. Die Zuschauer in der ausverkauften Intercable Arena erleben ein packendes Match mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Die erste Möglichkeit findet Franklin bereits in der 2. Minute vor, doch Pasquale reagiert stark. Kurz darauf liefern sich Lipon und Kromp einen handfesten Fight, der beiden 5 Minuten Verschnaufpause beschert. Der HCP hat in dieser Phase leichte Vorteile und kommt durch Frycklund (6.) und den offensiv aufgebotenen Glira (7.) zu guten Abschlüssen. Auf der Gegenseite verhindert Pasquale gegen Wiens Topscorer Vey (7.) den möglichen Rückstand. Weitere Möglichkeiten, in Führung zu gehen, haben der stark aufspielende Lobis (12. und 15. Min) sowie Ticar (15. Min.), doch bei allen Abschlüssen ist beim ebenfalls sicherern Cowley Endstation. 15 Sekunden vor der Pausensirene zieht Osmanski von halbrechts ab; sein Schuss klatscht an den Pfosten. So geht es torlos zum ersten Pausentee.

Im zweiten Drittel bleibt das Spiel ausgeglichen. Eine erste Unterzahl (2 Minuten gegen Glira) überstehen die Wölfe gut. Kurz darauf sorgt Bardreau mit einem energischen Vorstoß für Gefahr (28.), während die Gäste durch Souch (29., verzogen) und Wallner (30., starker Save von Pasquale) gefährlich werden. Nach einer Strafe gegen Blum ziehen die Caps ein bärenstarkes Powerplay auf und gehen mit 1:0 in Führung: Gazzola trifft mit einem Onetimer von der blauen Linie genau ins Kreuzeck (33. Min.). Der HCP findet mit Lobis (34., alleine im Slot) und Frycklund (38., verdeckter Handgelenksschuss) weitere Einschussmöglichkeiten vor, doch Cowley wächst über ich hinaus und so steht es nach 40 Spielminuten 0:1.

Im Schlussabschnitt wird Nogier schon nach wenigen Sekunden für zwei Minuten in die Kühlbox geschickt, und das Powerplay nutzen die Wölfe zum Ausgleichstreffer: Blum schlenzt den Puck von der blauen Linie flach vors Tor und Rueschhoff fälscht entscheidend ab – 1:1 in der 43. Minute. In der Folge lässt die Intensität erstmals an diesem Abend etwas nach, keiner will nun einen Fehler machen. Andergassen (44.; Direktschuss aus dem Slot) und Frycklund (49.; nach schöner Einzelaktion) haben die Führung auf dem Schläger. Das Tor schießen aber die Gäste: in der 50. Minute tankt sich Caps-Neuzugang Kosmachuk rechts durch, seinen Querpass fälscht Bardreau unglücklich ins eigene Tor ab (1:2). Nur zwei Minuten später ersticken die Caps die Bemühungen um den erneuten Ausgleich gleich im Keim. Gregoire gelingt im Nachsetzen direkt vor Pasquale das 1:3 (52. Minute). Dies gibt den physisch starken Gästen die Energie, diesen Vorsprung in den nächsten Minuten mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Bereits drei Minuten vor Ende nimmt Jaspers den Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis, und der Mut wird belohnt: Bardreau erzielt nach einer langen Drangphase nach einem Schlagschuss von Blum das 2:3 (58. Minute). Trotz zwei weiteren Minuten “Powerplay” gelingt der durchaus verdiente Ausgleichstreffer nicht mehr und so krönen die Vienna Capitals ihren Südtirol-Road-Trip und entführen drei Punkte aus der Intercable Arena.

Für den HCP geht es gleich nach dem Weihnachtsfest wieder weiter: am Freitag, 26.12., sind die Wölfe in Innsbruck zu Gast. Spielbeginn ist um 17:30 Uhr; das Match wird live und kostenlos auf DAZN Italia übertragen.

Inzwischen wünscht der HC Falkensteiner Pustertal allen Fans und Eishockeyfreunden frohe und gesegnete Weihnachten!

HC Falkensteiner Pustertal – Vienna Capitals 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Referees: KAINBERGER, OFNER, Mantovani, Rigoni

Goals HCP: Rueschhoff (43.), Bardreau (58.)

Goals VIC: Gazzola (33./pp1), Gregoire (50., 52.)