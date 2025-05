Knoll als Bester des Semifinales ins Turm-EM-Finale

Von: apa

Wasserspringer Anton Knoll hat sich am Sonntag als Bester des Semifinales vom 10-m-Turm für die Medaillenentscheidung der Top 12 ab 16.15 Uhr (MESZ) bei der EM in Antalya qualifiziert. Der Wiener kam auf 429,20 Punkte und blieb damit deutlich vor dem Ukrainer Oleksii Sereda (417,45) und dem Italiener Riccardo Giovannini (415,95). Dariush Lotfi schied als 14. aus (311,75). Gemeinsam sind Knoll und Lotfi auch am Dienstag im Synchronbewerb als Titelverteidiger dabei.