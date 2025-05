Neun Geschwister bei israelischem Angriff in Gaza getötet

Von: APA/dpa/AFP

Bei Luftangriff Israels im Süden des Gazastreifens sind laut der von der radikalislamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde vom Samstag neun Kinder eines Ärzteehepaars getötet worden. Der Vater der Geschwister sei bei der Attacke in Khan Younis am Freitag schwer verletzt worden, schilderte der Direktor der Behörde. Einige Opfer seien verkohlt gewesen. Am Samstag habe es im Gazastreifen zudem 79 Tote durch israelische Militäroperationen gegeben, hieß es weiter.

Nur ein Kind der Familie, ein Elfjähriger, überlebte den Angaben zufolge ebenfalls schwer verletzt. Bei allen neun Toten handle es sich um Kinder des Paares. Der Vater Hamdi al-Nayyar sowie ein weiterer Sohn, Adam, seien bei dem Angriff am Freitag schwer verletzt und ins Nassar-Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Nach Angaben des Krankenhauses ist Adam zehn Jahre alt.

Mutter arbeitet als Kinderärztin

Dem von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium zufolge ereignete sich der Angriff kurz nachdem der Familienvater seine Frau in das Krankenhaus gefahren hatte, wo diese als Kinderärztin arbeitet. Nach einem Bericht der BBC veröffentlichte auch das Krankenhaus entsprechende Informationen. Die Beerdigung der getöteten Kinder fand im Nasser-Krankenhaus statt, wie Aufnahmen der Nachrichtenagentur AFP zeigten.

“Das ist die Realität, mit der unser medizinisches Personal im Gazastreifen konfrontiert ist”, erklärte der Direktor des Gesundheitsministeriums, Muneer Alboursh. “Worte reichen nicht aus, um den Schmerz zu beschreiben”, fügte er hinzu und warf Israel vor, “ganze Familien auszulöschen”.

Israelisches Militär will Bericht prüfen

Die israelische Armee erklärte, sie habe bei dem Angriff “mehrere Verdächtige” in der Nähe israelischer Bodentruppen “getroffen”. Khan Youunis sei eine “gefährliche Kriegszone”. Die Vorwürfe, dass bei dem Angriff “unbeteiligte Zivilisten” getötet worden seien, werden geprüft, kündigte ein israelischer Militärsprecher an.

Ein britischer Arzt des Krankenhauses, der das überlebende Kind nach eigenen Angaben operiert hatte, zeigte sich in einem Instagram-Video erschüttert über den Vorfall. Auch der Vater der Kinder sei Arzt in der Klinik, sagte er. Es sei noch nicht klar, ob er überleben werde.

Palästinenser: Allein am Samstag 79 Tote durch Angriffe Israels

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza starben allein am Samstag 79 Palästinenser bei israelischen Angriffen. Die Behörde unterscheidet bei ihren Zahlen nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern.

Auslöser des Gaza-Kriegs war der verheerende Überfall der Hamas und anderer Terroristen aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 in Israel, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln verschleppt wurden. Im Gazastreifen wurden während des Kriegs laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 53.900 Menschen getötet. Israel steht wegen seines Vorgehens in dem Küstenstreifen international in der Kritik.