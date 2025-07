Feueralarm in Italiens Urlaubsregionen

Von: idr

Castiglione della Pescaia/Olbia – In zwei beliebten Sommerregionen Italiens ist es gestern zu großflächigen Waldbränden gekommen. Während an der toskanischen Küste Feriengäste ihre Unterkünfte überstürzt verlassen mussten, sorgten auf Sardinien starke Rauchentwicklung und Feuer für erhebliche Störungen im Luftverkehr.

Toskana: Flammen erreichen Feriensiedlung

Im Raum Castiglione della Pescaia geriet am Nachmittag ein Waldstück bei einer Ferienanlage in Brand. Innerhalb kurzer Zeit breiteten sich die Flammen auf nahegelegene Pinienwälder und Teile eines Campingplatzes aus. Feuerwehrleute, zivile Einsatzkräfte und Löschhubschrauber rückten aus, um das Feuer einzudämmen. Laut Behörden mussten mehrere hundert Menschen aus der Gefahrenzone gebracht werden. Die Ursache wird noch untersucht, doch erste Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt in einer Anlage den Brand ausgelöst haben.

#Grosseto, incendio vegetazione Castiglione della Pescaia: proseguono le operazioni di spegnimento dei #vigilidelfuoco, in azione con 4 squadre, specialisti nautici e il Drago 124. Al lavoro anche 4 elicotteri della Regione. Intervento in corso [#10luglio 17:30] pic.twitter.com/VkQNrbnimV — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 10, 2025

Die betroffenen Urlauber wurden vorübergehend in einer Sporthalle untergebracht. Verletzte gab es ersten Informationen zufolge nicht, dennoch stehen viele unter Feriengäste unter Schock. Der Brand kam plötzlich und ließ kaum Zeit zum Packen. Am Abend konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen.

Sardinien: Flugzeuge aus Deutschland landet Not

Auch auf der Insel Sardinien hat ein Waldbrand für Aufsehen gesorgt: In der Nähe der Stadt Olbia brannte es so stark, dass der Luftraum über dem Flughafen zeitweise gesperrt wurde. Drei Flugzeuge aus Deutschland, zwei davon aus München und eines aus Berlin, mussten nach Cagliari umgeleitet werden. In Olbia selbst kam es zu Verzögerungen, obwohl der Flughafen offiziell offen blieb.

Die betroffene Region Su Trambuccone liegt in der Nähe einer stark befahrenen Schnellstraße. Wegen der Trockenheit und des Windes breitete sich das Feuer schnell aus. Neben der Feuerwehr waren auch freiwillige Helfer und mehrere Hubschrauber im Einsatz.

Situation bleibt angespannt

Da es in den kommenden Tagen heiß und trocken bleiben soll, rechnen die Behörden mit weiteren Risikofaktoren. Reisende werden gebeten, sich vor Abflug über eventuelle Änderungen zu informieren. Vor allem in Olbia kann es weiterhin zu Einschränkungen kommen. Auch für Menschen in betroffenen Urlaubsregionen gilt: aufmerksam bleiben – und im Zweifel schnell handeln.