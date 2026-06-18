Kolumbien feiert 3:1-Sieg gegen WM-Neuling Usbekistan

Von: apa

Kolumbien ist erfolgreich in die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada gestartet. Die Südamerikaner wurden am Mittwoch beim 3:1 in Mexiko-Stadt gegen WM-Debütant Usbekistan der Favoritenrolle gerecht und sind Leader in der Gruppe K. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Portugal und die Demokratische Republik Kongo, die 1:1 spielten. Daniel Munoz (40.), Luis Diaz (65.) und Jaminton Campaz (99.) sorgten für die Entscheidung. Für den Underdog traf Abbosbek Fayzullaev (60.).

“Heute ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, bei einer Weltmeisterschaft für meine Nationalmannschaft und mein Land zu spielen. Und was könnte schöner sein, als mit einem Tor und einer Vorlage zum Sieg beigetragen zu haben?”, sagte ein “überglücklicher” Diaz. Sein Team sei eine eingeschworene Truppe. “Wir werden uns von Spiel zu Spiel weiter steigern”, versprach der Bayern-Akteur. Gemischte Gefühle gab es im Lager von Usbekistan. “Wir haben ein großartiges Spiel abgeliefert, aber die WM ist eben auf einem anderen Level. Der Fußball ist so, dass Fehler bestraft werden. Wir haben Lehrgeld gezahlt”, analysierte Teamchef Fabio Cannavaro.

Sehenswerter Führungstreffer

Die Kolumbianer erarbeiteten sich vor 80.824 Zuschauern im Aztekenstadion mit dem rechtzeitig fit gewordenen Kapitän James Rodriguez von Beginn an ein spielerisches Übergewicht und waren vorerst ungefährdet. Ein Abschluss von Jhon Arias ging noch ins Außennetz (17.), ein Linksschuss von Bayerns Diaz sprang von der Stange zurück ins Feld (32.). Topchance Nummer drei war von Erfolg gekrönt. Einen Flankenball von Diaz verwertete Munoz mit einer Direktabnahme aus seitlicher Position in akrobatischer Manier. Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte der Favorit das Geschehen.

Die von Fabio Cannavaro gecoachten Zentralasiaten glichen aufgrund eines Tormannfehlers aber aus. Camilo Vargas patzte bei einem Shomurodov-Volley, von der Stange landete der Ball bei Fayzullaev, der aus kürzester Distanz einköpfelte. Die Freude war aber schnell wieder verflogen. Die Kolumbianer schalteten nach Ballgewinn schnell um und Diaz traf nach Zuspiel von Gustavo Puerta. Auch in dem Fall sah der Goalie nicht gut aus, Utkir Yusupov wehrte den Ball ins eigene Netz ab. Turbulent wurde es noch, da die Usbeken im Finish ihre beste Leistung zeigten. Akmal Mozgovoy schlenzte den Ball vorbei (90.). Auf der anderen Seite machte Campaz per Kopf nach Flanke von Cucho Hernandez alles klar. Usbekistan hatte noch bei einem Lattenschuss von Behruzjon Karimov Pech (101.).