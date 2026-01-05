Aktuelle Seite: Home > Sport > Kraus besiegt Grabher in Auckland glatt in zwei Sätzen
Sinja Kraus feierte glatten Erfolg gegen Landsfrau Julia Grabher

Kraus besiegt Grabher in Auckland glatt in zwei Sätzen

Montag, 05. Januar 2026 | 09:48 Uhr
Sinja Kraus feierte glatten Erfolg gegen Landsfrau Julia Grabher
APA/APA/BARBARA GINDL/Archiv/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Tennisspielerin Sinja Kraus bleibt beim WTA250-Turnier in Auckland auf der Siegerstraße. Nach erfolgreich überstandener Qualifikation gewann die Wienerin am Montag in Neuseeland in Runde eins das ÖTV-Duell mit der Vorarlbergerin Julia Grabher glatt 6:3,6:3. Für die 23-Jährige war es der erste Sieg gegen ihre Landsfrau auf WTA-Level. Im Achtelfinale wartet auf Kraus nun die Britin Francesca Jones, die die an Nummer zwei gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro 7:5,2:6,6:4 schlug.

Die Weltranglisten-108. Kraus breakte die um 16 Ränge besser platzierte Grabher im ersten Satz zum 5:3 und servierte dann souverän aus. Im zweiten Durchgang lag die 29-jährige Grabher zunächst ein Break mit 2:0 voran, gab jedoch anschließend zweimal ihr Service ab. Mit einem weiteren Break beendete Kraus schließlich nach 74 Minuten die Partie und stellte im WTA-Head-to-Head auf 1:1.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
112
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Kommentare
45
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Extreme Kälte in Südtirol
Kommentare
35
Extreme Kälte in Südtirol
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
34
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Ermittlungen gegen Barbesitzer nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
31
Ermittlungen gegen Barbesitzer nach Schweizer Brandinferno
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 