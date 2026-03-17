Kraus nach erfolgreicher Quali wie Tagger im Miami-Hauptfeld

Von: apa

Die Wienerin Sinja Kraus hat beim WTA1000-Tennisturnier in Miami die Qualifikation überstanden. Einem 7:6(4),6:3 gegen die Serbin Lola Radivojevic ließ die Nummer 16 der Ausscheidung gegen die Lettin Darja Semenistaja ein 6:2,6:3 folgen. Damit gesellt sich Kraus zu Lilli Tagger, die Osttirolerin hat wie zuletzt in Indian Wells eine Wildcard erhalten und trifft auf eine Qualifikantin. Ein rot-weiß-rotes Duell war vor der Zulosung also möglich. Auch Julia Grabher war ausgelost.

Die Vorarlbergerin war von einem hinteren Platz auf der Warteliste ins Feld gerutscht, wurde darüber von der WTA aber nicht informiert und blieb daher in Wien, wie ihr Trainer Günter Bresnik der APA erklärte. “Das ärgert mich mehr als zuletzt Antalya, wo sie zwei von drei Turnieren verletzungsbedingt verpasst hat”, meint der Coach über die verpasste Chance. Ihr nächstes Turnier bestreitet Grabher ab dem Oster-Wochenende beim 500er-Heimevent in Linz.