Kraus, Neumayer und Rodionov in Paris in dritter Quali-Runde

Von: apa

Österreichs Tennis-Elite ist bei den French Open in der Qualifikation noch mit einem Trio vertreten. Am Mittwoch zogen Sinja Kraus, Lukas Neumayer und Jurij Rodionov in die dritte Runde ein. Sie brauchen für einen Hauptfeldplatz also nur noch je einen Sieg. Das Aus in Runde zwei kam hingegen für ihren Landsmann Joel Schwärzler. Fix im Hauptbewerb stehen die ÖTV-Kollegen Sebastian Ofner, Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Julia Grabher.

Kraus setzte sich in der zweiten Runde gegen Noma Noha Akugue mit 6:7(5),6:0,7:5 durch und bekommt es nun mit einer weiteren Deutschen zu tun, wobei die 32-jährige Anna-Lena Friedsam um einiges mehr an Erfahrung mitbringt als ihre 22-jährige Landsfrau. Die 24-jährige Kraus liegt als 101. um 112 Weltranglistenplätze vor Friedsam. Es ist der 13. Anlauf von Österreichs aktueller Nummer drei auf ihr erstes Major-Hauptfeld, bisher war sie nur in Wimbledon 2023 in die dritte Quali-Runde gekommen. In Roland Garros versucht sie es zum vierten Mal.

Für das Erreichen der dritten Quali-Runde gibt es schon einmal 48.000 Euro, worüber sich u.a. auch Neumayer freut. Der Salzburger besiegte den Spanier Alejandro Moro Canas 6:1,6:3, er trifft nun auf den als Nummer zehn gesetzten Portugiesen Jaime Faria. Auch Neumayer wartet noch auf sein Major-Debüt, sein achter Qualifikationsanlauf brachte den 23-Jährigen aber erstmals in eine dritte Runde. Rodionov schlug den Brasilianer Gustavo Heide 6:1,6:4, Gegner um ein Hauptfeldticket ist nun der Kroate Borna Gojo. Schwärzler musste sich indes dem Russen Roman Safiullin 4:6,4:6 geschlagen geben.

Erfolgreicher Hamburg-Auftakt von Erler/Miedler

Die Generalprobe des österreichischen Parade-Doppels Alexander Erler/Lucas Miedler auf den Sand-Klassiker beim ATP500-Turnier von Hamburg begann mit einem 6:7(5),6:4,10:8-Sieg gegen den Schweden Andre Göransson und den US-Amerikaner Evan King. Im Viertelfinale geht es gegen die starken deutschen Lokalmatadore Kevin Krawietz/Tim Pütz (3).