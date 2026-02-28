Aktuelle Seite: Home > Sport > KTM-Pilot Acosta gewinnt MotoGP-Sprint zum Auftakt der WM
Sieg von Acosta und für KTM zum WM-Auftakt

KTM-Pilot Acosta gewinnt MotoGP-Sprint zum Auftakt der WM

Samstag, 28. Februar 2026 | 09:44 Uhr
Sieg von Acosta und für KTM zum WM-Auftakt
APA/APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA
Schriftgröße

Von: apa

Für KTM hat die MotoGP-Saison glänzend begonnen. Pedro Acosta sicherte sich am Samstag zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Buriram (Thailand) den Sieg vor seinen spanischen Landsmännern Marc Marquez auf Ducati, der in der WM Titelverteidiger ist, und Raul Fernandez auf Aprilia. Für den souverän fahrenden Acosta war es der erste Erfolg seiner Karriere. Zu Sturz kam der mitfavorisierte Italiener Marco Bezzecchi (Aprilia). Am Sonntag steht der Große Preis auf dem Programm.

“Ein Supersprint mit Marc, ich fühl mich noch nicht ganz als Sieger, Marc hat mich vorbeigelassen”, sagte Acosta, der nicht mitbekommen hatte, dass Marc Marquez wegen harten Fahrens mit einer Strafe belegt worden war. Acosta bedankte sich beim Team. “Morgen möchten wir den echten Sieg einfahren”, meinte er auf Servus TV.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Kommentare
44
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Kommentare
28
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Kommentare
26
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Peinliche Übung: Ukrainische Soldaten setzen NATO-Truppen schachmatt
19
Peinliche Übung: Ukrainische Soldaten setzen NATO-Truppen schachmatt
Almerschließungen: “Landesregierung soll konsequente Haltung weiterziehen”
17
Almerschließungen: “Landesregierung soll konsequente Haltung weiterziehen”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 