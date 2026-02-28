KTM-Pilot Acosta gewinnt MotoGP-Sprint zum Auftakt der WM

Von: apa

Für KTM hat die MotoGP-Saison glänzend begonnen. Pedro Acosta sicherte sich am Samstag zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Buriram (Thailand) den Sieg vor seinen spanischen Landsmännern Marc Marquez auf Ducati, der in der WM Titelverteidiger ist, und Raul Fernandez auf Aprilia. Für den souverän fahrenden Acosta war es der erste Erfolg seiner Karriere. Zu Sturz kam der mitfavorisierte Italiener Marco Bezzecchi (Aprilia). Am Sonntag steht der Große Preis auf dem Programm.

“Ein Supersprint mit Marc, ich fühl mich noch nicht ganz als Sieger, Marc hat mich vorbeigelassen”, sagte Acosta, der nicht mitbekommen hatte, dass Marc Marquez wegen harten Fahrens mit einer Strafe belegt worden war. Acosta bedankte sich beim Team. “Morgen möchten wir den echten Sieg einfahren”, meinte er auf Servus TV.