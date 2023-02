Kunstbahnrodeln: Zweiter Platz für Dominik Fischnaller

Altenberg – Beim Weltcup der Kunstbahnrodler in Deutschland in Altenberg hat sichDominik Fischnaller aus Meransen wieder in seiner gewohnt guten Form gezeigt.

Der Südtiroler hat sich den zweiten Platz geholt. Schneller war nur der Deutsche Max Langenhahn.

Den dritten Platz hinter Fischnaller belegte der dreimalige Olympiasieger Felix Loch. Er hat im Weltcup als Zweiter nun bereits über 100 Punkte Rückstand auf Fischnaller.

Lukas Gufler aus dem Passeiertal landete auf Rang 16.