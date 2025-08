Von: apa

Marko Arnautovic ist beim 3:1-Auswärtssieg von Roter Stern Belgrad in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Lech Posen zu einem Kurzeinsatz gekommen. Der Neuzugang wurde am Mittwoch in der 78. Minute eingewechselt. Auch bei seinem Debüt im Zweitrundenrückspiel in der Vorwoche hatte der 36-jährige Wiener rund 15 Minuten gespielt. Die Retourpartie gegen Posen in Belgrad steigt kommenden Dienstag.