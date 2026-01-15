Aktuelle Seite: Home > Sport > Laimer mit Muskelfaserriss in der Wade mehrere Wochen out
Laimer wird in den nächsten Partien fehlen

Laimer mit Muskelfaserriss in der Wade mehrere Wochen out

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 15:16 Uhr
Laimer wird in den nächsten Partien fehlen
APA/APA/dpa/Federico Gambarini
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Fußballer des Jahres Konrad Laimer hat sich einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Das habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung seines FC Bayern ergeben, wie dieser am Donnerstag bekanntgab. Der 28-jährige Rechtsverteidiger war beim 3:1-Sieg des überlegenen Tabellenführers beim 1. FC Köln am Mittwochabend im Finish nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler vom Platz gehumpelt. Nun wird er den Münchnern wohl einige Wochen fehlen.

Die Bayern machten bezüglich der Ausfalldauer keine genauen Angaben. Laimers Fehlen ist in jedem Fall bitter für Trainer Vincent Kompany, zumal der ÖFB-Star in 26 von 27 Saison-Pflichtspielen am Platz stand. Nun ist der Salzburger als Daumendrücker gefragt. Für die Münchner geht es nach der Fixierung der besten Liga-Hinrunde aller Zeiten schon am Samstag (18.30 Uhr/live Sky) bei RB Leipzig weiter. Auch in den Wochen danach folgen für Stürmerstar Harry Kane und Co. englische Wochen.

Englische Wochen bleiben

Einerseits gilt es dabei in der Champions League gegen Union Saint Gilloise (21. Jänner) und bei PSV Eindhoven (28. Jänner) einen Top-8-Platz zu fixieren. In der Liga ist die Dominanz durch ein Elf-Punkte-Plus auf Verfolger Borussia Dortmund augenscheinlich. Da sind nach Leipzig der FC Augsburg (24. Jänner/heim), der Hamburger SV (31. Jänner/auswärts) und 1899 Hoffenheim (8. Februar/heim) die Gegner. Am 11. Februar steht das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Leipzig auf dem Programm.

Durch Laimers Verletzung hat Kompany aktuell ein kleines Problem. Josip Stanisic war schon zuvor verletzt out. Weil auch Sacha Boey zuletzt krankgemeldet nicht dabei war, droht den Münchnern gegen Leipzig ein Engpass rechts hinten. Auch Mittelfeldchef Joshua Kimmich, der im deutschen Nationalteam rechts hinten verteidigt, fehlte zuletzt. Der DFB-Kapitän soll seine Probleme am Sprunggelenk auskurieren. Deshalb könnte Raphael Guerreiro als Rechtsverteidiger zum Zug kommen. Keine gröberen Auswirkungen hat die Laimer-Blessur für das ÖFB-Nationalteam, die ersten Länderspiele im WM-Jahr 2026 gehen erst Ende März über die Bühne.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
77
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Kommentare
44
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
42
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
40
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Kommentare
31
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 