Laimer mit Muskelfaserriss in der Wade mehrere Wochen out

Von: apa

Österreichs Fußballer des Jahres Konrad Laimer hat sich einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Das habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung seines FC Bayern ergeben, wie dieser am Donnerstag bekanntgab. Der 28-jährige Rechtsverteidiger war beim 3:1-Sieg des überlegenen Tabellenführers beim 1. FC Köln am Mittwochabend im Finish nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler vom Platz gehumpelt. Nun wird er den Münchnern wohl einige Wochen fehlen.

Die Bayern machten bezüglich der Ausfalldauer keine genauen Angaben. Laimers Fehlen ist in jedem Fall bitter für Trainer Vincent Kompany, zumal der ÖFB-Star in 26 von 27 Saison-Pflichtspielen am Platz stand. Nun ist der Salzburger als Daumendrücker gefragt. Für die Münchner geht es nach der Fixierung der besten Liga-Hinrunde aller Zeiten schon am Samstag (18.30 Uhr/live Sky) bei RB Leipzig weiter. Auch in den Wochen danach folgen für Stürmerstar Harry Kane und Co. englische Wochen.

Englische Wochen bleiben

Einerseits gilt es dabei in der Champions League gegen Union Saint Gilloise (21. Jänner) und bei PSV Eindhoven (28. Jänner) einen Top-8-Platz zu fixieren. In der Liga ist die Dominanz durch ein Elf-Punkte-Plus auf Verfolger Borussia Dortmund augenscheinlich. Da sind nach Leipzig der FC Augsburg (24. Jänner/heim), der Hamburger SV (31. Jänner/auswärts) und 1899 Hoffenheim (8. Februar/heim) die Gegner. Am 11. Februar steht das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Leipzig auf dem Programm.

Durch Laimers Verletzung hat Kompany aktuell ein kleines Problem. Josip Stanisic war schon zuvor verletzt out. Weil auch Sacha Boey zuletzt krankgemeldet nicht dabei war, droht den Münchnern gegen Leipzig ein Engpass rechts hinten. Auch Mittelfeldchef Joshua Kimmich, der im deutschen Nationalteam rechts hinten verteidigt, fehlte zuletzt. Der DFB-Kapitän soll seine Probleme am Sprunggelenk auskurieren. Deshalb könnte Raphael Guerreiro als Rechtsverteidiger zum Zug kommen. Keine gröberen Auswirkungen hat die Laimer-Blessur für das ÖFB-Nationalteam, die ersten Länderspiele im WM-Jahr 2026 gehen erst Ende März über die Bühne.