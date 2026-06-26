Aktuelle Seite: Home > Sport > Laimer verlängert laut Sky beim FC Bayern bis 2029
Laimer soll beim FC Bayern bleiben

Laimer verlängert laut Sky beim FC Bayern bis 2029

Freitag, 26. Juni 2026 | 17:55 Uhr
Laimer soll beim FC Bayern bleiben
APA/APA/dpa/Tom Weller
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Konrad Laimer verlängert nach einem längeren Vertragspoker nun doch beim FC Bayern München. Wie der Pay-TV-Sender Sky am Freitag berichtete, haben sich Österreichs Teamspieler und der deutsche Doublesieger auf einen neuen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2029 geeinigt. Die Unterschrift und Verkündung sollen zeitnah erfolgen. Der ursprüngliche Kontrakt des 29-jährigen Laimer läuft noch bis Sommer 2027.

Der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzte Salzburger, der 2023 von RB Leipzig nach München gewechselt war, hat sich als Außenverteidiger zum wichtigen Stammspieler entwickelt. In der abgelaufenen Saison bestritt Laimer 47 Pflichtspiele für die Bayern. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete neun Treffer vor.

Vor kurzem hatte bereits der “Kicker” berichtet, dass die Vertragsverlängerung bevorstehe und sich der lange Poker dem Ende nähere. Die Gespräche sollen sich über mehr als ein halbes Jahr gezogen haben. Zwischenzeitlich sollen die Ansichten der beiden Seiten bei den Gehaltsvorstellungen zu weit auseinandergelegen haben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll
Kommentare
53
Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
Kommentare
47
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Kommentare
46
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Rekordhitze macht Gardasee zu schaffen
Kommentare
45
Rekordhitze macht Gardasee zu schaffen
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
Kommentare
38
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 