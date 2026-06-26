Laimer verlängert laut Sky beim FC Bayern bis 2029

Von: APA/dpa

Konrad Laimer verlängert nach einem längeren Vertragspoker nun doch beim FC Bayern München. Wie der Pay-TV-Sender Sky am Freitag berichtete, haben sich Österreichs Teamspieler und der deutsche Doublesieger auf einen neuen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2029 geeinigt. Die Unterschrift und Verkündung sollen zeitnah erfolgen. Der ursprüngliche Kontrakt des 29-jährigen Laimer läuft noch bis Sommer 2027.

Der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzte Salzburger, der 2023 von RB Leipzig nach München gewechselt war, hat sich als Außenverteidiger zum wichtigen Stammspieler entwickelt. In der abgelaufenen Saison bestritt Laimer 47 Pflichtspiele für die Bayern. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete neun Treffer vor.

Vor kurzem hatte bereits der “Kicker” berichtet, dass die Vertragsverlängerung bevorstehe und sich der lange Poker dem Ende nähere. Die Gespräche sollen sich über mehr als ein halbes Jahr gezogen haben. Zwischenzeitlich sollen die Ansichten der beiden Seiten bei den Gehaltsvorstellungen zu weit auseinandergelegen haben.