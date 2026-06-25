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Weil oft zu schnell gefahren wird

Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren

Donnerstag, 25. Juni 2026 | 09:58 Uhr
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Von: luk

Bozen – Die Gemeinderatsfraktion der Grünen regt an, die Speed-Check-Boxen in Bozen wieder verstärkt einzusetzen. “Das neue staatliche Dekret zu Geschwindigkeitsmessgeräten schafft die notwendige Rechtssicherheit und eröffnet den Gemeinden die Möglichkeit, Geschwindigkeitskontrollen wieder gezielt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu nutzen.”

“Zu schnelles Fahren ist kein Kavaliersdelikt. Gerade im Umfeld von Schulen, Kindergärten und Wohngebieten brauchen wir wirksame Instrumente, um die schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu schützen”, heißt es aus den Reihen der Grünen.

Dabei gehe es nicht darum, möglichst viele Strafen auszustellen, sondern Unfälle zu verhindern und das Sicherheitsgefühl in den Stadtvierteln zu stärken. “Gleichzeitig sollten die durch Geschwindigkeitskontrollen erzielten Einnahmen dort investiert werden, wo sie der gesamten Bevölkerung zugutekommen: in sichere Schulwege und Schulstraßen, die Aufwertung von Wohnstraßen, die Förderung des Rad- und Fußverkehrs sowie Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.”

Die Grünen haben dazu eine aktuelle Anfrage im Gemeinderat eingebracht. Die Stadtverwaltung soll Auskunft darüber geben, ob eine Wiedereinführung der Speed-Check-Boxen geplant ist, welche Standorte prioritär behandelt werden sollen und ob die Einnahmen gezielt für mehr Verkehrssicherheit und Lebensqualität eingesetzt werden können.

“Wer sich an die Regeln hält, hat nichts zu befürchten. Geschwindigkeitskontrollen sind ein Instrument, um unsere Straßen sicherer und unsere Stadt lebenswerter zu machen”, so die Grünen.

 

 

Bezirk: Bozen

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