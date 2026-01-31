Aktuelle Seite: Home > Sport > Lamparter in Seefeld knapp hinter Geiger Zweiter
Lamparter knapp am nächsten Sieg vorbei

Lamparter in Seefeld knapp hinter Geiger Zweiter

Samstag, 31. Januar 2026 | 16:01 Uhr
Lamparter knapp am nächsten Sieg vorbei
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Die österreichischen Kombinierer haben beim Weltcup-Triple in Seefeld ihre Doppelführung am zweiten Tag verloren. Auftaktsieger Johannes Lamparter musste sich am Samstag im Kompakt-Bewerb im Zielsprint eines Quartetts hauchdünn Triple-Titelverteidiger Vinzenz Geiger aus Deutschland beugen. Stefan Rettenegger wurde hinter dem Norweger Jens Luraas Oftebro Vierter. Am Sonntag folgt als Abschluss ein Bewerb in der Olympiadisziplin Gundersen mit 12,5 km Langlauf.

Sprungsieger Rettenegger und Lamparter lagen im Langlauf über 7,5 km als Duo lange alleine vorne. In der Schlussrunde schlossen Oftebro und Geiger aber auf. Im Schlussspurt hatte der als Zehnter gestartete Geiger bei seinem 19. Weltcupsieg gegen Lamparter um 0,2 Sekunden die Skispitzen vorne. Oftebro (+2,3) und Rettenegger (+4,1) folgten mit geringen Abständen, womit der Schlusstag viel Spannung bereithält.

Bei den Frauen liegt Katharina Gruber als beste Österreicherin unverändert an der zehnten Stelle. “Das Rennen war wieder sehr hart. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, aber ich bin ganz zufrieden”, sagte Gruber nach dem 5-km-Langlauf. In Führung setzte sich mit einem klaren Sieg die Norwegerin Ida Marie Hagen. ÖSV-Topfrau Lisa Hirner fehlt beim Saisonhöhepunkt wegen einer Seitenstrang-Angina, bei Olympia wird sie im Skispringen antreten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
118
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
94
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Kommentare
36
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Kommentare
33
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Olympia: Fehlerhafte Beschilderungen werden richtig gestellt
Kommentare
23
Olympia: Fehlerhafte Beschilderungen werden richtig gestellt
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 