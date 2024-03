Lana: Die neuen VSS/Raiffeisen Turn-Landesmeister stehen fest

Lana – In der Turnhalle der Mittelschule Lana trafen sich am Sonntag, den 17. März 2024 die Turner und Turnerinnen der Unterstufe, wobei die Mädchen um den VSS/Raiffeisen Mannschaftslandesmeistertitel und die Buben um den VSS/Raiffeisen Einzellandesmeistertitel kämpften.

Insgesamt 135 Mädchen, aus sechs Südtiroler Turnvereinen haben in 32 Mannschaften um die VSS/Raiffeisen Heinz Erckert Mannschaftslandesmeisterschafts Trophäe geturnt. In Teams, die aus bis zu fünf Mädchen bestanden, wurde an den Geräten geturnt. Für die Endwertung zählten jeweils die drei besten Resultate pro Team. Besonders erfreulich: Alle vertretenen Vereine, waren auf das Podest zu sehen. Besonders hervorzuheben waren die Leistung der Mädchen des SV Lana, die gleich zwei Goldmedaillen und eine Bronzemedaille holen konnten.

Schon beinahe traditionell weniger Teilnehmer gibt es bei den männlichen Nachwuchsturnern. Die 18 Buben, welche um den VSS/Raiffeisen Einzellandesmeistertitel turnten, trainieren aktuell alle beim SV Lana und beim SC Meran. Auch hier hatten die Gastgeber aus Lana am Ende die Nase vorne. Sie sicherten sich gleich alle sechs möglichen VSS/Raiffeisen-Landesmeistertitel.

VSS-Bezirksvertreterin Lidia Bernardi, sie ist innerhalb der Verbandsleitung auch erste Ansprechpartnerin für den Turnsport, fand motivierende Worte für den Südtiroler Turnnachwuchs: „Turnen ist die Basis für viele weitere Sportarten und es eröffnet euch zahlreiche Möglichkeiten. Deshalb seid ihr alle Sieger, egal ob ihr heute auf dem Podest steht oder nicht“. Auch die VSS-Referentin für Turnen, Elisabeth Ladurner, zeigte sich am Ende der Veranstaltung begeistert von der Leidenschaft und der Freude, welche die Mädchen und Buben für den Turnsport haben.