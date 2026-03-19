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Lara Wolf durfte zufrieden sein

Lara Wolf bei Weltcup in Tignes als Dritte auf dem Podest

Donnerstag, 19. März 2026 | 16:10 Uhr
Lara Wolf durfte zufrieden sein
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
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Von: apa

Lara Wolf hat zum zweiten Mal in dieser Saison den Sprung auf das Weltcup-Podest der Freeskier geschafft. Die Tirolerin konnte sich am Donnerstag mit einem starken zweiten Slopestyle-Durchgang in Tignes noch auf den dritten Platz vorarbeiten. Mit 76,41 Punkten musste sich die ÖSV-Athletin nur hauchdünn der Kanadierin Elena Gaskell (76,60) geschlagen geben. Souveräne Siegerin nach einem Top-Lauf zu Beginn wurde die Britin Kirsty Muir (82,78).

“Die vergangenen Tage hier waren eine Achterbahnfahrt für mich. Das Training war richtig schwierig – einmal war ich bei den Kickern zu schnell, dann wieder zu langsam. Ich habe Probleme gehabt, mich darauf einzustellen. Zum Glück war heute mein bester Tag”, resümierte Wolf. Den zweiten Lauf habe sie “bis auf eine kleine Unsicherheit gut runtergebracht”. Sie machte sich ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk, wird sie doch am Montag 26 Jahre alt.

Dritte war sie heuer auch schon am 17. Jänner in Laax. In ihrer Karriere hatte sie es zudem auch am 16. Jänner 2022 in Font Romeu auf das Slopestyle-Podest geschafft. Ebenfalls Dritte war sie im Big Air am Kreischberg am 10. Jänner 2025. In der Slopestyle-Weltcup-Wertung ist Wolf nach vier von fünf Bewerben und vor dem letzten Rennen kommende Woche am Corvatsch in der Schweiz mit 165 Punkten auf Rang vier zu finden. Muir (200), Gaskell (185) und die US-Amerikanerin Marin Hamill (172) sind ihr da voraus. Am Freitag kämpft Wolf auch im Big-Air-Finale der besten acht um eine Topplatzierung.

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