Lars Senoner erstmals im WM-Finale 

Von: luk

Krakau – Ein weiterer Meilenstein für Lars Aaron Senoner bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Kanuslalom in Krakau: Der 17-jährige Athlet des SC Meran Raika/Torggler erreichte erstmals in seiner Karriere das Finale einer Junioren-Weltmeisterschaft im Kajak-Einer.

Bereits im Halbfinale zeigte der Meraner seine ganze Klasse. Mit einem technisch nahezu perfekten und fehlerfreien Lauf paddelte Senoner auf den hervorragenden zweiten Platz und qualifizierte sich souverän für die Medaillenentscheidung. Auch sein italienischer Teamkollege Oliver Fina überzeugte mit Rang vier und zog ebenfalls ins Finale ein.

Im Finale wollten beide Italiener noch einmal angreifen. Senoner musste jedoch bereits an Tor zwei eine Torberührung hinnehmen und erhöhte anschließend das Risiko. Zwei ausgelassene Tore und weitere kleine Fehler führten schließlich zu insgesamt 106 Strafsekunden und Rang zwölf.

Besonders bitter: Mit seiner Zeit aus dem Halbfinale wäre der Meraner auf dem starken vierten Platz gelandet. Senoner war mit seiner Leistung am heutigen Tag dennoch sehr zufrieden. Teamkollege Oliver Fina landete auf dem Platz acht. Den Weltmeistertitel sicherte sich der Österreicher Max Steinbrenner vor dem Franzosen Leo Roye und dem Polen Marek Kulczycki. Für Italien gab es dennoch Grund zum Jubeln: Michele Pistoni gewann im U23-Kajak-Einer die Bronzemedaille, während Mitfavorit Xabier Ferrazzi nur Rang acht belegte.

Der Blick richtet sich nun auf die Canadier-Bewerbe am Samstag. Dort darf sich das italienische Team ebenfalls Hoffnungen machen. Nach der Silbermedaille im Teamwettbewerb haben sich mit Riccardo Pontarollo, Dennis Fina und Lars Aaron Senoner alle drei italienischen Starter für das Halbfinale qualifiziert und kämpfen um den Einzug ins Finale.

Nachstehend die Ergebnisse:

Kajak-Einer, männliche Junioren (U18) Finale: 1. Max Steinbrenner (AUT) 86,75 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Leo Roye (FRA) 88,07/0; 3. Marek Kulczycki (POL) 89,04/2; 8. Oliver Fina (ITA) 93,97/0; 12. Lars Aaron Senoner (ITA) 203,43/106;