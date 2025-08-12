Aktuelle Seite: Home > Sport > Lars Senoner siegt im C1 beim ECA Finale in Bratislava
Kanu

Lars Senoner siegt im C1 beim ECA Finale in Bratislava

Dienstag, 12. August 2025 | 11:39 Uhr
Lars Senoner_Bratislava
SC Meran/M. Köcher
Schriftgröße

Von: mk

Meran/ Bratislava – Bei besten äußeren Bedingungen, aber hohem Wasserstand und schwierigen Wildwasserpassagen fand am Wochenende das Finale des ECA Junior Slalom Cups in Bratislava (Slowakei) statt. Der technisch anspruchsvolle Kurs verlangte den Athletinnen und Athleten alles ab – das Teilnehmerfeld war stark besetzt, viele nutzten das Rennen als Fortsetzung der EM in Solkan.

Für das sportliche Highlight aus Sicht des SC Meran-Raika/Torggler sorgte Lars Aaron Senoner: Am Samstag gewann er im C1 U16 das Finale trotz einer Torberührung und belegte im K1 U16 Rang 10. Hoch motiviert startete Senoner am Sonntag in beiden Bootsklassen stark in die Qualifikationsläufe – als Zweiter im C1 und Schnellster im K1. Im anschließenden C1-Finale war er mit Bestzeit unterwegs, musste jedoch nach einer Eskimorolle eine Torverfehlung hinnehmen, was ihm 50 Strafsekunden und Rang 16 einbrachte. Im K1-Finale erreichte er Platz 13.

Sara Furlan (U18 K1) kam am Samstag auf Platz elf, musste jedoch krankheitsbedingt am Sonntag auf das Finale verzichten. Jakob Tribus (U16 K1) sowie Alice Gravino und Eva Haller (beide U18 K1) verpassten trotz guter Leistungen den Sprung ins Finale.

Der Erfolg von Lars Senoner ist bereits der zweite Saisonsieg eines SCM-Athleten beim ECA Junior Slalom Cup 2025 – zuvor hatte Marian Drescher in Flattach triumphiert.

Für den SC Meran steht nun eine kurze Wettkampfpause an, bevor Anfang September die Italienmeisterschaft U16 in Vobarno auf dem Programm steht.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
78
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
76
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Kommentare
50
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Kommentare
45
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Kommentare
40
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 