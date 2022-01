Leader Jesenice tritt in Sterzing an

Sterzing – Am Dienstag reist Alps Hockey League-Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice nach Sterzing, kämpft bei den durch Cianfrone und Chiodo erstärkten Wipptal Broncos Weihenstephan um den achten Sieg in Serie.

Alps Hockey League | 4.01.2022 | Schedule:

Di, 04.01.2022, 20.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: LEGA, VIRTA, Basso, De Zordo. | >> PPV-Livestream <<

Nachdem das Montagsspiel von Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice in Fassa aus medizinischen Vorsichtsmaßnahmen verschoben wurde, treten die Slowenen nun am Dienstag auswärts bei den Wipptal Broncos Weihenstephan an. Der Leader ist weiterhin – sowohl im PP (31,2 Prozent) und PK (87,0 Prozent) – das dominierende Team in der Alps Hockey League. Zuletzt gab es sieben Siege in Folge. Das erste Saisonduell mit den Südtirolern wurde 4:1, dank jeweils zwei Powerplay-Treffer und zwei Shorthander, gewonnen. Die „Broncos“ stehen vor einer schwierigen Aufgabe, auch wenn man auf heimischem Eis gegen die Slowenen eine ausgeglichene Bilanz (3:3) aufweisen kann. Head Coach Dustin Whitecotton hofft auf eine weitere Steigerung seiner Truppe nach dem OT-Sieg zuletzt gegen Linz: Lucas Chiodo gab mit einem Tor ein starkes Debüt, Bryson Cianfrone kehrt nach dreiwöchiger Verletzungspause zurück.

H2H AHL: WSV – JES 3:10