Leader Rapid verliert Derby 1:3 – Siege für Sturm, Salzburg

Von: apa

Rapid hat ausgerechnet im Derby gegen die Austria die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert. Der Tabellenführer unterlag am Sonntag im 347. Prestigeduell der Wiener Topteams dem Lokalrivalen zum Abschluss der 8. Runde im ausverkauften Allianz Stadion mit 1:3. Für die auf Rang fünf vorgestoßenen Favoritner war es der vierte Sieg in Folge, durch den sie bis auf vier Punkte an den Leader heranrückten. Siege feierten auch Sturm Graz und Red Bull Salzburg.

Für Rapid war der Ausgleichstreffer von Claude Mbuyi (48./Elfmeter) zu wenig, um Zählbares mitzunehmen. Abubakr Barry (49.) und Noah Botic (59.) machten mit einem Doppelschlag alles klar. Lee Tae-seok (24.) hatte die Austria vor der Pause nach einem Konter in Führung geschossen. Eine Rote Karte für Austrias Philipp Wiesinger nach einem Torraubfoul (74.) fiel nicht mehr ins Gewicht. Für die Gastgeber war es eine misslungene Generalprobe vor dem Einstieg in die Conference League gegen Lech Posen am Donnerstag.

Sturm siegte dank Eigentor

Der Titelverteidiger aus Graz gewann dank eines Eigentores von Dominik Vincze in der 95. Minute im Steiermark-Duell mit dem TSV Hartberg 1:0, ihm fehlen als weiter erstem Verfolger nur noch zwei Zähler auf Rapid. Da die Steirer das Nachtragsspiel gegen WSG Tirol noch in der Hinterhand haben, sind sie nach Verlustpunkten nun gar Spitzenreiter.

Der Sieg im Steiermark-Duell war für die Grazer nach der Schlappe zum Europa-League-Auftakt aber ein mühsamer. In der sehr offenen ersten Hälfte erarbeitete sich Sturm zwar die besseren Aktionen, ein Treffer gelang aber nicht. Turbulent wurde es erst in der Nachspielzeit, wo Pechvogel Vincze für Sturms ersten Meisterschafts-Heimsieg sorgte.

Nach drei sieglosen Runden wieder Sieg für Salzburg

Punktgleich hinter dem WAC Vierter ist Salzburg nach einem 2:1-Erfolg in Innsbruck bei der WSG Tirol. Eine Serie von drei sieglosen Runden endete dank Toren von Kerim Alajbegovic und Petar Ratkov, der als Führender in der Bundesliga-Schützenliste sein sechstes Saisontor erzielte. Der Anschlusstreffer des eingewechselten Routiniers Lukas Hinterseer kam für die Wattener aber zu spät, um die erste Heimniederlage der Saison zu verhindern.

Am Samstag hatte der Wolfsberger AC bereits 1:0 gegen den LASK gewonnen, Blau-Weiß Linz besiegte Altach ebenfalls 1:0. Die SV Ried und der GAK trennten sich mit einem torlosen Unentschieden.