Ledecka zeigt in Soldeu-Training auf, Rädler Fünfte

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 17:18 Uhr
Die bei den am Sonntag zu Ende gegangenen Olympischen Spielen völlig glücklose Ester Ledecka hat im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt von Soldeu aufgezeigt. Das tschechische Multitalent, das in Mailand/Cortina sowohl im Snowboard als auch Alpinski kein Rennen beendete, markierte am Mittwoch bei Sonnenschein in Andorra in 1:33,39 Minuten die schnellste Zeit vor dem Italien-Duo Nicol Delago (+0,37 Sek.) und Sofia Goggia (+0,43).

In Absenz der bei den Spielen schwer gestürzten Sparten-Weltcupführenden Lindsey Vonn folgte Österreichs Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler knapp dahinter als Fünfte (+0,47). Nina Ortlieb wurde Achte (+0,66), Cornelia Hütter kam als 21. ins Ziel. Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin im Super-G war nach ihrer Teilnahme an den Winterspielen eine Woche lang krank im Bett gelegen.

“Da muss nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf erst wieder in Schwung kommen. Das war heute eine leichte Überforderung, aber das habe ich eh gewusst. Es war einfach ein Kaltstart, aber anders ist es nicht möglich. Ich muss schauen, dass ich mich jeden Tag mehr aufrapple, damit es fürs Wochenende passt”, sagte Hütter. Am Donnerstag steigt ein weiterer Trainingslauf, am Freitag (11.00 Uhr/live ORF 1) dann die viertletzte Abfahrt dieser Saison.

