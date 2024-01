Leifers Trail 2024 wird abgesagt: Das Bedauern der Organisatoren

Leifers – Mit großem Bedauern informiert das Team der ASD Laives Runners, dass die für 20.04.2024 geplante Ausgabe des Berglaufs „Leifers Trail“ nicht stattfinden wird. Trotz langjähriger Hingabe für dieses bedeutende Event, welches bereits seit 2016 Bestand hat und siebenmal durchgeführt wurde, sehen sich die Organisatoren aufgrund verschiedener Herausforderungen nicht in der Lage, die Veranstaltung in gewohnter Qualität zu organisieren.

Die Entscheidung zur Absage wurde von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter insbesondere die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, das Desinteresse der Gemeindebehörden am Laufsport und vor allem an diesem Event, die kontinuierliche Zunahme der organisatorischen Kosten sowie der schmerzliche Verlust zahlreicher Sponsoren, wie Präsident Fabio Brugnara in einer Aussendung erklärt.

Bereits die letztjährige Ausgabe des Leifers Trail habe einen außerordentlichen Einsatz erfordert. Obwohl die Teilnehmer und viele Freiwillige ihre Unterstützung zeigten, sei es derzeit bedauerlicherweise nicht möglich, die Veranstaltung im Jahr 2024 fortzusetzen.

Trotz der Absage des Berglaufs setzen die Laives Runners ihre Arbeit an verschiedenen Initiativen und Aktivitäten fort, die über die sozialen Medien kommuniziert werden. Das Organisationsteam des Laives Trail steht dabei jederzeit für weitere Informationen und Updates zur Verfügung.