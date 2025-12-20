Leverkusen gewinnt in Leipzig 3:1 – Hoffenheim 0:0 beim VfB

Von: apa

Bayer Leverkusen hat das Spitzenspiel in der deutschen Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig am Samstag 3:1 gewonnen und sich damit in der Tabelle auf Rang drei vorgearbeitet. Die Sachsen hingegen sind nur mehr Vierter. Die TSG Hoffenheim erkämpfte sich in Stuttgart ein 0:0, das Team von Trainer Christian Ilzer verbringt Weihnachten damit auf Rang fünf. Wolfsburg bescherte dem frisch zum Chefcoach beförderten Daniel Bauer kein Einstandsgeschenk und unterlag daheim Freiburg 3:4.

In Leipzig führte eine rot-weiß-rote Koproduktion zur Führung der Gastgeber. Christoph Baumgartner reagierte mit einem Einwurf schnell und sah seinen freien Teamkollegen Xaver Schlager, der sich am Sechzehner in Schussposition brachte und dann mit links traf (35.). Die Leverkusener antworteten durch ein Tor von Martin Terrier per Kopf (40.), Nicolas Seiwald kam gegen den Franzosen zu spät. Nur vier Minuten später legte Patrik Schick für die Gäste nach, für die Montrell Culbreath in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte den Sack zumachte (97.). Unmittelbar vor dem Treffer war Bayer-Kapitän Robert Andrich mit einem unabsichtlichen Handspiel an der eigenen Strafraumgrenze straffrei davongekommen.

Wolfsburgs Wimmer mit zwei Assists

In Wolfsburg gab der VfL kurz vor dem Spiel bekannt, dass Interimstrainer Bauer ab sofort die Langzeitlösung ist. Der 43-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2027 und ist damit nun offiziell der Nachfolger von Paul Simonis, von dem sich der Club im November getrennt hatte. Ein Geschenk zum Einstand in Form von Punkten gab es nicht, obwohl VfL-Stürmer Dzenan Pejcinovic ein Triplepack gelang. ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer bereitete dabei den ersten und den dritten Treffer seines Wolfsburger Kollegen vor. Die Freiburger, bei denen Junior Adamu in der Schlussphase eingetauscht wurde, schlugen jedoch zurück und drehten einen 1:2- bzw. 2:3-Rückstand.

Union Berlin gewann in Köln 1:0. Der Berliner Jubilar Leopold Querfeld, der seinen 22. Geburtstag feierte, und seine Teamkollegen um Kapitän Christopher Trimmel durften sich somit über drei Punkte sowie Tabellenrang acht freuen. Augsburg und Werder Bremen trennten sich 0:0. Bei den Norddeutschen, bei denen Marco Friedl und Romano Schmid in der Startelf sowie Marco Grüll als Einwechsler mitwirkten, stand erstmals seit Mitte August Maximilian Wöber wieder im Kader. Der ÖFB-Verteidiger, der eine langwierige Oberschenkelverletzung auskurierte, blieb aber auf der Ersatzbank. Das Duell HSV gegen Frankfurt endete 1:1.