Leverkusen nach Remis im EL-Semifinale – Liverpool out

Vier Tage nach der Meisterkrönung hat Leverkusen spät die erste Saisonniederlage abgewendet und darf zudem weiter vom Triple träumen. Der frischgebackene deutsche Fußballmeister trennte sich am Donnerstag in der Europa League von West Ham auswärts mit 1:1 und qualifizierte sich nach dem 2:0 im Hinspiel für das Semifinale. Liverpool verpasste indes das angepeilte Comeback und schied trotz eines 1:0-Auswärtssieges bei Atalanta Bergamo mit einem Gesamtscore von 1:3 aus.

Leverkusen blieb auch im 44. Saisonspiel ungeschlagen und löste Juventus Turin als bisherigen Europarekordler ab. Im Semifinale bekommt es das Team von Trainer Xabi Alonso mit der AS Roma zu tun. Die Römer bezwangen AC Milan im italienischen Duell nach einem 1:0 im Hinspiel auch im Rückspiel zuhause mit 2:1. Atalanta trifft auf Olympique Marseille, das sich im Elfmeterschießen gegen Benfica Lissabon durchsetzte.

Beim Gastspiel in London wurde Leverkusen von West Ham im ersten Spielabschnitt teilweise überrannt. Eine Flanke von Jarrod Bowen köpfelte Michail Antonio zur verdienten Führung ins Netz (13.), weitere Treffer gelangen den überlegenen “Hammers” nicht. Nach Seitenwechsel gestaltete sich die Partie ausgeglichen und Leverkusen fand erste Chancen vor, wurde aber nicht zwingend. Mit Fortdauer zollte West Ham dem hohen Tempo der ersten 45 Minuten Tribut und Leverkusen gelang durch Frimpong wie so oft in dieser Saison ein später Treffer (89).

In sieben Spielen zuvor hatte die “Werkself” erst ab der 90. Minute Niederlagen abgewendet. Die Alonso-Elf stellte damit einen neuen Rekord für die Top-5-Ligen in England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich auf. Dort ist bisher keinem Team so eine Serie in diesem Jahrtausend gelungen. Den bisherigen Rekord hielt Juventus mit 43 ungeschlagenen Spielen von Mai 2011 bis Mai 2012.

Liverpool erwischte auf dem Weg zum angepeilten Comeback einen Start nach Maß. Mohamed Salah verwandelte in der 7. Minute einen Handelfmeter souverän. Daraufhin bleiben die “Reds” am Drücker und das klar gefährlichere Team. Salah vergab mit einem Lupfer die Riesenchance auf das 2:0 (40.). Im zweiten Spielabschnitt fehlte es Liverpool über weite Strecken an Ideen und Tempo. Atalanta hielt die “Reds” vom eigenen Tor fern und verwaltete das Ergebnis ohne Probleme. Für Jürgen Klopp endete der letzte Europacup-Auftritt auf der Trainerbank von Liverpool mit einer Enttäuschung.

Im italienischen Duell machte die Roma nach dem 1:0-Hinspielsieg bereits in Hälfte eins alles klar. Gianluca Mancini staubte zur frühen Führung ab (12.), Paulo Dybala schlenzte den Ball ins lange Eck (22.). Anschließend schwächte sich das Team von Trainer Daniele De Rossi allerdings selbst. Zeki Celik wurde nach einem Foulspiel des Feldes verwiesen (32.). Milan konnte aus der 60-minütigen Überzahl lange Zeit keinen Profit schlagen. Der Anschlusstreffer von Matteo Gabbia (86.) kam zu spät. Für die Mailänder ist nach dem Ausscheiden die titellose Saison quasi Gewissheit.

Benfica verwaltete den 2:1-Hinspielerfolg in Frankreich lange Zeit erfolgreich. Faris Moumbagna brachte Marseille mit dem längst überfälligen Führungstreffer (79.) in die Verlängerung. Diese verlief torlos, im Elfmeterschießen behielten die Franzosen mit 4:2 die Überhand.

In der Conference League unterlag PAOK Saloniki mit Thomas Murg und Stefan Schwab in der Startelf Brügge mit 0:2 und schied mit einem Gesamtscore von 0:3 aus. Die Belgier treffen im Semifinale auf die Fiorentina, die sich mit 2:0 nach Verlängerung gegen Viktoria Pilsen durchsetzte. Aston Villa löste das Ticket für die letzten Vier in Lille erst im Elfmeterschießen.

Während diesem sah der argentinische Weltmeister-Torhüter Emiliano Martinez im Villa-Dress nach einer Geste Richtung Publikum die zweite Gelbe. Der Rote Karton folgte jedoch nicht, weil Gelbe Karten aus einer Partie nicht ins Elfmeterschießen mitgenommen werden. Im Semifinale trifft Aston Villa auf Olympiakos Piräus. Die Griechen bezwangen Fenerbahce Istanbul ebenfalls im Elfmeterschießen.