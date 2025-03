Leverkusen siegt in Frankfurt – Wimmer Wolfsburg-Matchwinner

Von: apa

Bayer Leverkusen hat das Titelrennen der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest ansatzweise spannend gehalten. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag im Schlager beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt mit 4:1 durch und liegt als erster Verfolger weiter acht Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München. ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer schoss den VfL Wolfsburg mit einem Doppelpack zu einem 2:1-Sieg bei Werder Bremen, Mainz schob sich mit einem 2:1 in Leipzig auf Rang vier.

Leverkusen schlug in Frankfurt vor der Pause durch Nathan Tella (26.), Nordi Mukiele (29.) und Patrik Schick (33.) binnen sieben Minuten dreimal zu. Die Frankfurter verkürzten zwar noch in der ersten Hälfte durch Hugo Ekitike (37.), für den Endstand sorgte aber Bayers Aleix Garcia (62.). Leverkusen ist mittlerweile 22 Ligaspiele ungeschlagen. Am Mittwoch wartet auf den noch amtierenden deutschen Meister das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei den Bayern.

Erster Wimmer-Doppelpack in deutscher Liga

Wimmer bejubelte seinen ersten Doppelpack im deutschen Oberhaus. Der Niederösterreicher verdoppelte seine Torausbeute der bisherigen Saison. In der Liga hält der 23-Jährige nun bei drei Saisontreffern. Erst beförderte der Offensivmann einen Eckball aus kurzer Distanz mit dem Rücken ins Tor (6.). Kurz nach Seitenwechsel nahm er sich nach einem kurzen Dribbling ein Herz und versenkte den Ball aus etwas mehr als 20 Metern im rechten Kreuzeck (48.). Bremens Anschlusstreffer durch Mitchell Weiser kam zu spät (90.).

Wolfsburg, das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl, verbesserte sich auf Rang sieben. Bremen verlor ersatzgeschwächt die vierte Partie in Folge und ist weiter nur Zwölfter. Neben dem verletzten Kapitän Marco Friedl waren unter anderem auch die erkrankten Romano Schmid und Marco Grüll nicht einsatzfähig.

Leipzig gab Führung aus der Hand

Leipzig ging gegen Mainz zwar schon nach einer Minute durch Xavi Simons in Führung. Das Sensationsteam mit ÖFB-Teamspieler Phillipp Mwene schlug aber durch Nadiem Amri (52.) und Jonathan Burkardt (58.) zurück. Die Leipziger haben nur eines ihrer vergangenen sieben Ligaspiele gewonnen, fünf davon endeten Remis. Christoph Baumgartner fehlte gesperrt, Xaver Schlager weiterhin verletzt. Nicolas Seiwald wurde in der 59. Minute eingewechselt.

Borussia Dortmund tat sich mit Marcel Sabitzer beim FC St. Pauli vor der Pause schwer, setzte seinen Aufwärtstrend aber mit einem 2:0-Sieg fort. Serhou Guirassy besorgte eine Woche nach seinem Viererpack beim 6:0 gegen Union Berlin nach Vorarbeit von Karim Adeyemi im Nachsetzen aus kurzer Distanz das 1:0 (50.). Der Ex-Salzburger Adeyemi selbst legte nach einem Ballgewinn knapp in der gegnerischen Hälfte und anschließendem Sololauf nach (58.). Dortmund ist weiter Zehnter. Zehn Runden vor Schluss fehlen dem Finalisten des Vorjahres vorerst sechs Punkte auf einen CL-Platz, den derzeit Mainz einnimmt.

Hoffenheim nimmt Kurs auf Klassenerhalt

Die TSG Hoffenheim verschaffte sich mit einem 1:0 in Bochum weiter Luft im Abstiegskampf. Das Team von Trainer Christian Ilzer hat mittlerweile acht Punkte auf Bochum und damit den Relegationsplatz gut. Das Goldtor im direkten Duell erzielte Tom Bischof unter gehöriger Mithilfe von Bochum-Torhüter Timo Horn, der beim aufgesprungenen Schuss danebengriff (72.). Alexander Prass spielte bei Hoffenheim durch.

Auch im sechsten Samstagspiel gab es einen Auswärtssieg: Borussia Mönchengladbach gewann mit den eingewechselten Kevin Stöger und Stefan Lainer beim Abstiegskandidaten Heidenheim mit 3:0. Schon am Freitag hatten die Bayern die 24. Runde mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Vizemeister VfB Stuttgart eröffnet. Zwei Partien sind am Sonntag noch ausständig.