Lewandowski-Double bei Barcas Saisonabschluss in Bilbao

Von: apa

Mit einem Double von Robert Lewandowski (14., 17.) und einem souveränen 3:0-Erfolg des bereits als Meister feststehenden FC Barcelona bei Athletic Bilbao ist am Sonntag Spaniens La Liga zu Ende gegangen. Dani Olmo rundete den Sieg in der Nachspielzeit per Elfmeter (94.) ab. Barca schloss die Saison mit 88 Punkten, vier Zähler vor dem entthronten Real Madrid von David Alaba ab. Weitere Champions-League-Plätze holten sich Atletico Madrid, Bilbao und Villarreal.