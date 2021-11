Linz gibt rote Laterne an Pustertal ab

Bozen – Erstmals in der Saison gelang es den Moser Medical Graz99ers in zwei aufeinanderfolgenden Spielen das Punktemaximum zu erobern – und das innerhalb von nur 24 Stunden. Nach dem Shutout-Erfolg gegen Bozen ließen die Steirer am Samstag einen 4:3 Sieg über Dornbirn folgen. Im zweiten Samstagsspiel der bet-at-home ICE Hockey League konnten die Steinbach Black Wings Linz im direkten Duell mit Pustertal die rote Laterne durch einen 1:0 Sieg weiterreichen.

Sechs Punkte innerhalb von 24 Stunden lautet die sehenswerte Ausbeute der Moser Medical Graz99ers an diesem Wochenende. Erst einmal konnten die Steirer in dieser Saison zuvor zwei Siege am Stück verbuchen, zum ersten Mal eroberten sie nun dabei auch das Punktemaximum. Für die Dornbirn Bulldogs hingegen geht der Negativlauf weiter: die 3:4 Niederlage am Samstag in Graz war bereits die siebente Niederlage am Stück. Dabei brachte auch am heutigen Samstag – so wie am Freitag gegen den KAC – Nikita Jevpalovs die schnelle Führung für die Vorarlberger. Doch die Steirer drehten bis zur 51. Minute auf 3:1. Zwei Mal gelang den Bulldogs noch der Anschlusstreffer, für die Overtime sollte es aber nicht mehr reichen.

Lediglich Pustertal hat aktuell eine noch länge Niederlagenserie als die Vorarlberger. Die Südtiroler mussten nämlich im zweiten Samstagsspiel gegen die Steinbach Black Wings Linz bereits die zehnte Niederle in Serie hinnehmen. Die Linzer, die am gestrigen Freitag wie auch Pustertal nur hauchdünn am Sieg vorbeischrammten, konnten nach sechs Niederlagen wieder einen Erfolg feiern. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison mussten sie bei ihrem Sieg keinen Punkt abgeben. Dafür reichte am heutigen Samstag ein einziges Tor, das von Brian Lebler in der 40. Minute erzielt wurde.

Die 17. Runde der bet-at-home ICE Hockey League wird am Sonntag mit vier weiteren Begegnungen vorerst abgeschlossen.

bet-at-home ICE Hockey League, 06.11.2021:

SA, 06.11.2021, 17.30 Uhr: MOSER MEDICAL GRAZ99ERS – DORNBIRN BULLDOGS 4:3 (1:1,1:0,2:2)

Referees: PIRAGIC | TRILAR | Nothegger | Zgonc

Goals G99: Oberkofler (17.), Martin (39.), Kainz (51.), Ograjensek (59./EN),

Goals DEC: Jevpalovs (4./SH1), Saarinen (55.), Schwinger (60.)

SA, 06.11.2021, 17.30 Uhr: STEINBACH BLACK WINGS LINZ – HC PUSTERTAL WÖLFE 1:0 (0:0,1:0,0:0)

Referees: SIEGEL | SMETANA | Bärnthaler | Gatol >> PPV-LIVESTREAM <<

Goals BWL: Lebler (40.)