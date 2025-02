Liverpool gewinnt Schlager bei Manchester City mit 2:0

Von: apa

Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League ein weiteren Schritt in Richtung 20. Meistertitel gemacht. Die Elf von Trainer Arne Slot gewann am Sonntag den Schlager der 26. Runde bei Manchester City mit 2:0. Mohamed Salah mit seinem 25. Ligatreffer in dieser Saison (14.) und der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai (37.) bescherten den Reds drei wichtige Punkte. In der Tabelle hat Liverpool bei einem Spiel mehr bereits elf Zähler Vorsprung auf Verfolger Arsenal.

Der von Verletzungen geplagte Meister aus Manchester – Coach Pep Guardiola musste unter anderem erneut auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten – war zwar vor Heimpublikum über weite Strecken das aktivere Team. Doch die Gäste von der Merseyside legten diesmal gnadenlose Effizienz an den Tag und brachten sich durch ihre Stars schon in Hälfte eins auf die Siegerstraße. Ein LFC-Treffer von Curtis Jones wurde im zweiten Abschnitt wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt. City hat auf Rang vier liegend bereits 20 Punkte Rückstand auf Liverpool.

In einem weiteren Topspiel besiegte Newcastle United daheim den Tabellendritten Nottingham Forest mit 4:3. Vier Treffer binnen elf Minuten in der ersten Hälfte brachten die Gastgeber nach einem 0:1-Rückstand uneinholbar in Front. Die Aufholjagd von Forest in der zweiten Hälfte kam letztlich zu spät. Newcastle zog nach Punkten mit City gleich und ist nun Fünfter.