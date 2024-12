Liverpool in CL weiter makellos, Real siegt, Tor von Laimer

Von: apa

Liverpool hält in der Fußball-Champions-League auch nach dem sechsten Spiel der Ligaphase als einziges Team beim Punktemaximum. Die “Reds” setzten sich am Dienstag beim spanischen Club Girona mit 1:0 durch. Nicht mehr ungeschlagen und ohne Gegentor ist Inter Mailand nach einem 0:1 bei Bayer Leverkusen. Die erste Niederlage gab es auch für Atalanta Bergamo mit einem 2:3 gegen Titelverteidiger Real Madrid. Über Tore jubelten Konrad Laimer und Christoph Baumgartner.

Laimer traf bei Bayern Münchens 5:1 gegen Schachtar Donezk in Gelsenkirchen zum 1:1 (11.) im Stile eines Goalgetters. Für den 27-jährigen Salzburger, der wieder als Rechtsverteidiger agierte, war es der erste Pflichtspieltreffer in dieser Saison. Sein 25-jähriger ÖFB-Team-Landsmann Baumgartner traf 2024/25 zum dritten Mal, zum zweiten Mal in der “Königsklasse”. Sein 2:2 in der 62. Minute für Gastgeber RB Leipzig war zu wenig für den ersten Punkt, da Aston Villa noch der 3:2-Siegtreffer gelang. Über einen späten Sieg freute sich auch Club Brügge beim 2:1 gegen Sporting Lissabon. Einen Heimerfolg gab es auch für Stade Brest gegen PSV Eindhoven (1:0). Keine Tore fielen bei Dinamo Zagreb von Coach Nenad Bjelica gegen Celtic Glasgow (0:0).

Salah traf schon wieder

Zu Liverpools Matchwinner avancierte Mohamed Salah mit einem verwandelten Elfmeter (63.), nach einem nach VAR-Studium geahndeten Foul von Donny van de Beek an Luis Diaz. Für den 32-jährigen Ägypter war es der 16. Treffer im 22. Pflichtspiel der Saison, er betrieb damit einmal mehr Werbung für eine Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus. Es war das einzige Mal in der Partie, das sich Paulo Gazzaniga geschlagen geben musste. Dieser hatte zuvor bei Abschlüssen von Joe Gomez (4.), Darwin Nunez (35.) und Andy Robertson (59.) glänzend reagiert.

Wie auch auf der Gegenseite Alisson Becker bei Möglichkeiten von Alejandro Frances (12.), Yaser Asprilla (38.) und Arnaut Danjuma (46.). Liverpool (18 Punkte/1. Platz) fixierte nach der wetterbedingten Absage des Liga-Derbys bei Everton am Wochenende im 22. Pflichtspiel unter Coach Arne Slot den 19. Sieg. Für Girona (3/30.), das zuletzt auch gegen Sturm Graz mit 0:1 verloren hatte, war es bereits die fünfte Niederlage.

Inter war lange auf Kurs, als erstes Team die ersten sechs Champions-League-Spiele einer Saison ohne Gegentor zu überstehen. Im Finish, als aufseiten der Italiener auch der in Minute 85 eingewechselte Marko Arnautovic dabei war, machte den Gästen Nordi Mukiele (90.) aber noch einen Strich durch die Rechnung. Leverkusen zog damit in der Tabelle nach Punkten mit Inter (je 13) gleich, beide Teams hielten ihre Top-Acht-Platzierung.

Mbappe verletzt out

Mit Atalanta Bergamo (11/9.) gab es auch für einen anderen italienischen Vertreter einen Dämpfer. Ein Elfmeter von Charles de Ketelaere (45.+2) und der Anschlusstreffer von Ademola Lookman (65.) waren zu wenig, um Real (9/18.) so richtig zu ärgern. Kylian Mbappe (10.), der noch vor der Pause verletzt ausgetauscht wurde, Vinicius Junior (56.) bei seinem Comeback und Jude Bellingham (59.) sorgten für kollektives Durchatmen im Lager der “Königlichen”.

Die Bayern (12/8.) hatten in ihrem 300. Spiel in Europas Königsklasse in Donezks Ausweichquartier nur zu Beginn Probleme, als Kevin (5.) traf. Laimer, der da auch nicht gut ausgesehen hatte, leitete die Wende schnell ein, traf nach einer missglückten Klärungsaktion im Strafraum. Thomas Müller (45.), der überragende Michael Olise (70./Elfmeter, 93.) und Jamal Musiala (87.) sorgten noch für klare Verhältnisse.

Leipzig hingegen punktete auch im sechsten Anlauf nicht. Tore von Lois Openda nach weitem Ball von Nicolas Seiwald (27.) und Baumgartner, der eine Openda-Flanke mit einem Volley-Heber gefühlvoll ins Netz beförderte, waren nicht genug. “Joker” Ross Barkley gelang in der 85. Minute der spielentscheidende Treffer für die drittplatzierten Engländer (13). Ebenfalls bei 13 Zählern hält der Fünfte Brest, für den gegen PSV Eindhoven ein Treffer von Julien le Cardinal (43.) genügte. Brügge (10/14.) jubelte, da Casper Nielsen (84.) spät traf.