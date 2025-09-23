Aktuelle Seite: Home > Sport > Liverpools Ekitike sieht wegen Torjubel im Cup Ampelkarte
Liverpools Ekitike sieht wegen Torjubel im Cup Ampelkarte

Dienstag, 23. September 2025 | 23:07 Uhr
APA/APA/AFP/PAUL ELLIS
Von: apa

Liverpool ist am Dienstag mit einem 2:1-Heimerfolg über Zweitligist Southampton ins Achtelfinale des englischen Fußball-Ligacups eingezogen. Die “Reds” mussten allerdings ordentlich zittern, Hugo Ekitike erlöste den großen Favoriten mit dem entscheidenden Siegtreffer erst in der 85. Minute. Unmittelbar danach wurde er mit der Gelb-Roten Karte ausgeschlossen, da er beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte und zuvor schon die Gelbe Karte gesehen hatte.

Chelsea siegte bei Drittligist Lincoln City auch nur 2:1.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

