Mageres Weihnachtsgeschenk: Ein Auswärtspunkt für den FCS

Von: ka

Chiavari/Bozen – Im „Comunale“ von Chiavari spielt die Truppe von Mister Castori 1:1 (1:0) unentschieden gegen den ligurischen Aufsteiger. Die Gastgeber gingen gegen Ende der ersten Halbzeit durch Debenedetti in Führung (43.), ehe der FCS-Stürmer spät den Endstand herstellte (90.+4.).

Der FC Südtirol holt bei Aufsteiger Virtus Entella dank des Last-Minute-Treffers von Odogwu ein spätes wie wichtiges Unentschieden und somit den achten Zähler im neunten Gastspiel in der laufenden Saison. Im Rahmen des 17. Spieltags der Serie BKT spielen die Weißroten unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori im „Stadio Comunale Enrico Sannazzari“ von Chiavari nach zwischenzeitlichem Rückstand 1:1 (1:0)-Remis. In Hälfte eins hat der FCS mehr vom Spiel, in Führung gehen jedoch die Gastgeber: In Minute 43 köpft Debenedetti nach einer Bariti-Hereingabe von der rechten Seite zum 1:0 ein und vollendet so den ersten Torschuss von Entella. Die Weißroten erkämpfen sich in der vierten Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit den verdienten Ausgleich: Nach einem wahren Getümmel in der Box der Hausherren bedient El Kaouakibi per Kopf Odogwu, der sich gekonnt um die eigene Achse dreht und aus kurzer Distanz zum 1:1 trifft (90.+4.).

ERSTE HALBZEIT

Nur wenige Sekunden nach Anpfiff die erste Torraumszene für die Gäste: Pecorino setzt per Kopf Ex-Entella-Akteur Merkaj in Szene, dessen Linksschuss hat Colombi sicher (1.). Etwas später revanchiert sich Merkaj bei seinem Sturmpartner, indem er per Ablage dessen Abschluss von der Strafraumgrenze vorbereitet: Pecorinos Versuch mit links fällt jedoch zu hoch aus (18.). Die Weißroten haben mehr vom Spiel, in Spielminute 24 wird ein Rechtsschuss von El Kaouakibi aus zentraler Position innerhalb der Box von der Entella-Verteidigung abgeblockt. In Minute 37 fasst sich Martini aus der Distanz ein Herz, seinen wuchtigen Versuch kann Parodi mit dem Körper abblocken. Nur kurz darauf fällt ein Abschluss von Casiraghi mit rechts aus der zweiten Reihe zu hoch aus (39.). Auf der anderen Seite gehen die Gastgeber mit ihrem ersten wahren Torschuss in Führung: Franzoni schließt aus der Distanz potent ab, sein Schuss wird noch gefährlich abgefälscht; Adamonis ist dennoch zur Stelle, der Ball bleibt allerdings in der Gefahrenzone und landet bei Bariti, der von der rechten Außenbahn eine weiche wie präzise Flanke ins Zentrum schlägt, welche den Kopf von Debenedetti findet – der Entella-Stürmer trifft ins rechte Eck zum 1:0 (43.). In der Nachspielzeit setzt Guiu seinen Kopfstoß nach erneuter Hereingabe von Bariti von rechts zu hoch an (45.+1.). Mit dem Rückstand aus der Sicht der Weißroten geht es in die Pause.

ZWEITE HALBZEIT

Mister Castori bringt Masiello und Mallamo für Veseli und Casiraghi in die Partie. Offensiv in Erscheinung treten in Hälfte zwei jedoch zuerst die Gastgeber: Guiu tritt von links eine scharfe Flanke ins Zentrum, wo Debenedetti das Zuspiel knapp verpasst (52.). Am anderen Ende tankt sich Zedadka auf links durch und wird sehenswert in die Box ins Eins-gegen-Eins-Duell gegen Colombi geschickt, der die Seinen mit einem Glanzreflex vor dem Ausgleich bewahrt; der Unparteiische pfeift die Aktion jedoch aufgrund einer vorangegangenen Abseitsposition von Odogwu zurück (67.). In Spielminute 71 flankt Mezzoni von der linken Grundlinie an den zweiten Pfosten, wo Masiello per Kopf in extremis vor dem lauernden Debenedetti zur Ecke klären kann. Nicht einmal eine Zeigerumdrehung später ist Adamonis bei einem Abschluss von Karic rechts in der Box zur Stelle (72.), ehe der Schlussmann der Weißroten kurz darauf ein weiteres Mal im persönlichen Duell gegen den Ex-FCS-Spieler Sieger bleibt (77.). Auch in der 82. Minute, als Portanova mit seiner Hereingabe von der rechten Seite Guiu im Zentrum sucht, ist Adamonis auf der Hut und unterbindet das Zuspiel. In der vierten Minute der Nachspielzeit kommt der FC Südtirol zum späten Ausgleich: Ca. 30 Sekunden lang entwickelt sich ein wahres Getümmel im Entella-Strafraum. Nach einer Reihe von hohen Bällen, die stets ihren Weg in die Gefahrenzone zurückfinden, bedient El Kaouakibi per Kopf Odogwu, der sich gekonnt um die eigene Achse dreht und den Ball mit links aus wenigen Metern zum 1:1 im Tor unterbringt (90.+4). Den letzten Abschluss der Partie weisen die Hausherren auf, doch Russo setzt seinen Schuss von links in der Box deutlich zu hoch an (90.+7.). Somit bleibt es beim 1:1-Remis.

Die Weißroten nehmen den Trainingsbetrieb bereits am morgigen Montagvormittag, den 22. Dezember im heimischen FCS Center wieder auf, im Hinblick auf das zweite Auswärtsspiel in Folge bei Juve Stabia am Samstag, den 27. Dezember (Matchday #18, 15 Uhr).

VIRTUS ENTELLA – FC SÜDTIROL 1:1 (1:0)

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Marconi, Tiritiello, Parodi ©; Mezzoni (88. Moretti), Franzoni, Nichetti (69. Portanova), Karic, Bariti (69. Dalla Vecchia); Guiu (82. Fumagalli), Debenedetti (82. Russo).

Auf der Ersatzbank: Del Frate, Sisulys, Palomba, Lipani, Ankeye, Benali, Bottaro.

Trainer: Andrea Chiappella.

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli (46. Masiello), Kofler, El Kaouakibi; Zedadka, Casiraghi (46. Mallamo), Martini, Tait © (62. Coulibaly), Molina; Pecorino (62. Odogwu), Merkaj (84. Italeng).

Auf der Ersatzbank: Poluzzi, Bordon, Mancini, Pietrangeli, F. Davi, S. Davi, Brik.

Trainer: Fabrizio Castori.

SCHIEDSRICHTER: Luca Massimi (Termoli) | Die Assistenten: Andrea Zingarelli (Siena) & Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa) | Vierter Offizieller: Edoardo Gianquinto (Parma).

VAR: Luigi Nasca (Bari) | AVAR: Stefano Del Giovane (Albano Laziale).

TORE: 1:0 Debenedetti (43.), 1:1 Odogwu (90.+4.).

DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Guiu (VE | 15.), Veseli (FCS | 29.), Franzoni (VE | 38.), Martini (FCS | 58.), Dalla Vecchia (VE | 78.).

ANMERKUNGEN: bewölkter Nachmittag, Temperaturen um 11 °C. 2.389 Zuschauer, davon 61 Gästefans | Eckenverhältnis: 2-3 (1-1) | Nachspielzeit: 2 min + 5 min (+2).