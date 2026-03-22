Mainz verschafft sich mit 2:1 gegen Frankfurt weiter Luft

Von: apa

Der FSV Mainz hat im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga einen weiteren Befreiungsschlag gelandet. Die Mainzer rangen den Lokalrivalen Eintracht Frankfurt am Sonntag zu Hause mit 2:1 (1:1) nieder und schoben sich in der Tabelle auf Rang elf. Matchwinner war Paul Nebel mit einem Doppelpack (6., 89.). ÖFB-Verteidiger Stefan Posch spielte bei den Siegern im Abwehrzentrum durch. Nikolas Veratschnig wurde in der 69. Minute für Landsmann Phillipp Mwene eingewechselt.

Mainz war erst am Donnerstag ins Viertelfinale der Conference League eingezogen. Der Erfolg im Rhein-Main-Derby war der dritte Pflichtspielsieg in Folge für das sieben Partien ungeschlagene Team. Für Frankfurt war der zwischenzeitliche Ausgleich durch Nathaniel Brown (20.) zu wenig, die Eintracht hängt auf Rang sieben fest.