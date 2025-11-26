Mair strauchelt, die Teenager wirbeln

Von: ka

St. Ulrich – In St. Ulrich regieren diese Woche die jungen Wilden. Und ausgerechnet an jenem Ort, an dem sich die Grödnerin Laura Mair sonst von der Energie der Grödner Fans tragen lässt, ging gestern nichts. Gar nichts.

Zum zweiten Mal stand die 22-Jährige aus Wolkenstein in dieser Woche beim Sparkasse ITF W50 Val Gardena Südtirol im Mittelpunkt, doch gegen Kayla Cross war die Bühne schnell leergeräumt. Die Kanadierin, 20 Jahre jung, WTA 233 und momentan offenbar mit eingebautem Turbo angereist, beendete Mairs Hoffnungen nach nur 57 Minuten. 6:2, 6:1, Punkt. Schluss. Aus.

Cross kommt in St. Ulrich nicht zum Spielen, sondern zum Demonstrieren. Semifinale und Finale zuletzt bei zwei 40.000-Dollar-Turnieren in Chihuahua, WTA-125-Doppeltitel in Tampico, Wild Card für Montreal, Grand-Slam-Qualis in Paris und Wimbledon. Die Liste wirkt wie das Startkapitel einer steilen Karriere. Und genauso trat sie auch auf.

Für Laura Mair (WTA 586) dagegen ein Abend zum Vergessen. Die Form, die sie zu zwei Viertelfinals bei W50-Turnieren getragen hatte, blieb diesmal irgendwo zwischen Sandplatz und Teppichboden hängen. Die Umstellung funktioniert nicht und was sich schon in Runde eins abgezeichnet hatte, bestätigte sich. Der Rhythmus fehlte, das Timing war weg, die Beine wollten nicht dorthin, wo der Ball hinkam.

Jetzt heißt es: Kopf frei bekommen. Denn nächste Woche steht ihr Heimturnier in Wolkenstein beim TC Gherdeina an. Trainer Stefano Bassetto hat Arbeit vor sich.

Xu schockt die Nummer eins und das Turnier gleich mit

Während für Mair Schluss war, zündete Mimi Xu das nächste Feuerwerk. 18 Jahre, Britin, voll Power und offenbar ohne Angst. Die WTA-259-Spielerin schoss die Turnierfavoritin Sofia Costoulas (WTA 150) aus dem Bewerb.

Nach verlorenem ersten Satz (2:6) drehte Xu auf, als hätte jemand heimlich einen Turbo zugeschaltet: 6:3, 6:3. Boom. Die Nummer eins raus. Die Nummer zwei – Silvia Ambrosio – ebenfalls draußen. Und das schon im Achtelfinale. Ein Turnier, das die Setzliste ignoriert? Aber gern.

Bandecchi souverän, Radwanska zäh – und Maines am Limit

Susan Bandecchi (WTA 241) nahm die Hürde Tina Nadine Smith problemlos. Die frühere Spielerin des TC Rungg servierte stark, wirkte frisch und bestätigte ihre starke Form, die sie zuletzt in Glasgow (Finale) und Rovereto (Halbfinale) gezeigt hatte.

Apropos Erfahrung: Urszula Radwanska, 34 Jahre jung und einst Nummer 29 der Welt, spielt in St. Ulrich wie im zweiten Frühling. Nach zwei Marathonmatches gönnte sie sich gegen Kathinka von Deichmann einen vergleichsweise kurzen Arbeitstag: 7:6 (3), 6:4 und rein ins Viertelfinale.

Weniger Glück hatte die junge Hoffnung aus dem Trentino Noemi Maines (WTA 833). Gegen die schnelle Schwedin Lisa Zaar (WTA 437) hielten die Kräfte nach einer starken Turnierwoche nicht mehr bis zum Schluss. 3:6, 1:6 aber mit Quali-Siegen und einem Erfolg in Runde eins verbuchte Maines den größten Karrieremoment bisher.

Im portugiesischen Familienduell behielt schließlich die ältere Schwester die Oberhand: Francisca Jorge (25/WTA 224) rang Matilde (21/WTA 264) nach 2:24 Stunden mit 6:3, 5:7, 6:4 nieder.

Die Ergebnisse: Sparkasse ITF Val Gardena Südtirol 40.000$

Achtelfinale im Einzel (am heutigen Mittwoch):

Obere Hälfte:

Mimi Xu (GBR) vs. Sofia Costoulas (BEL) [1] 26 63 62

Tina Nadine Smith (AUS) vs. Susan Bandecchi (SUI) [6] 26 62 46

Urszula Radwanska (POL) (Q) vs. Kathinka von Deichmann (LIE) [4] 76 (3) 64

Kayla Cross (CAN) [5] vs. Laura Mair (ITA) (WC) 61 62

Untere Hälfte:

Noemi Maines (ITA) (Q) vs. Lisa Zaar (SWE) 36 16

Francisca Jorge (POR) [3] vs. Matilde Jorge (POR) 63 57 64

Raluca G. Serban (CYP) [7] vs. Eva Guerrero Alvarez (ESP) 57 67 (7)

Maria Martinez Vaquero (ESP) (Q) vs. Vittoria Paganetti (ITA) 62 64

Viertelfinale im Einzel (am morgigen Donnerstag):

Obere Hälfte

Susan Bandecchi (SUI) [6] – Mimi Xu (GBR)

Urszula Radwanska (POL) (Q) – Kayla Cross (CAN) [5]

Untere Hälfte

Lisa Zaar (SWE) – Francisca Jorge (POR) [3]

Maria Martinez Vaquero (ESP) (Q) – Eva Guerrero Alvarez (ESP)