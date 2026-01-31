Mallamo wechselt zu Union Brescia

Von: mk

Bozen – Alessandro Mallamo verlässt den FC Südtirol und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Union Brescia. Die beiden Vereine haben sich auf ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption sowie einer möglichen Kaufpflicht beim Eintreten bestimmter Bedingungen verständigt.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselte im Februar 2024 von Atalanta zum FC Südtirol und konnte mit den Weißroten insgesamt 43 Einsätze und zwei Tore verbuchen.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Alessandro Mallamo für den stets gezeigten Einsatz und wünscht ihm für den weiteren Verlauf seiner Karriere viel Erfolg.