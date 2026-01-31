Aktuelle Seite: Home > Sport > Mallamo wechselt zu Union Brescia
Wechsel beim FCS

Mallamo wechselt zu Union Brescia

Samstag, 31. Januar 2026 | 15:39 Uhr
Fußball leer
lpa/pixabay - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Alessandro Mallamo verlässt den FC Südtirol und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Union Brescia. Die beiden Vereine haben sich auf ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption sowie einer möglichen Kaufpflicht beim Eintreten bestimmter Bedingungen verständigt.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselte im Februar 2024 von Atalanta zum FC Südtirol und konnte mit den Weißroten insgesamt 43 Einsätze und zwei Tore verbuchen.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Alessandro Mallamo für den stets gezeigten Einsatz und wünscht ihm für den weiteren Verlauf seiner Karriere viel Erfolg.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
118
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
94
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Kommentare
36
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Kommentare
33
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Missbrauch von Neugeborenem: Prozess vor Schwurgericht
Kommentare
23
Missbrauch von Neugeborenem: Prozess vor Schwurgericht
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 