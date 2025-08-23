Aktuelle Seite: Home > Sport > Manchester City verliert gegen Tottenham 0:2
Pleite für Haalands City gegen Tottenham

Manchester City verliert gegen Tottenham 0:2

Samstag, 23. August 2025 | 15:41 Uhr
Pleite für Haalands City gegen Tottenham
APA/APA/AFP/DARREN STAPLES
Schriftgröße

Von: apa

Manchester City hat sein erstes Saisonheimspiel verloren. Die fehleranfällige Mannschaft von Pep Guardiola unterlag am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League Tottenham 0:2 (0:2). Brennan Johnson (35.) und Joao Palhinha (45.+2) erzielten die Tore für die Spurs, bei denen ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. Tottenham ist nach dem Auftakt-3:0 gegen Burnley unter Neo-Coach Thomas Frank noch ohne Gegentor.

Manchester City, das zum Meisterschaftsstart 4:0 in Wolverhampton gesiegt hatte, fand zu Beginn die besseren Möglichkeiten vor. Omar Marmoush ließ nach Haaland-Vorarbeit einen “Hunderter” aus. Die Gäste lauerten auf Konter und gingen durch einen solchen in Führung. Johnson verwertete eine Richarlison-Hereingabe. Ein Patzer des jungen City-Goalies James Trafford, der einen kurz abgespielten Abstoß mitten ins Tottenham-Pressing hineinspielte, resultierte im 0:2. Dauerdruck, wie in besseren City-Zeiten, brachten die Gastgeber bei allem Bemühen in Hälfte zwei dann nicht zustande. Selbst der mehrmals mögliche Anschlusstreffer gelang mit etwas Pech im Abschluss nicht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
29-Jähriger aus Feldthurns kämpft gegen seltenen Zelltumor und gegen die Zeit
Kommentare
36
29-Jähriger aus Feldthurns kämpft gegen seltenen Zelltumor und gegen die Zeit
Frauen in Teilzeit, Männer auf dem Bau
Kommentare
35
Frauen in Teilzeit, Männer auf dem Bau
„Serhii K. war an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines beteiligt“
Kommentare
34
„Serhii K. war an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines beteiligt“
Video aus Sizilien macht mulmiges Gefühl
Kommentare
26
Video aus Sizilien macht mulmiges Gefühl
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Kommentare
25
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 