Manchester City verliert gegen Tottenham 0:2

Von: apa

Manchester City hat sein erstes Saisonheimspiel verloren. Die fehleranfällige Mannschaft von Pep Guardiola unterlag am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League Tottenham 0:2 (0:2). Brennan Johnson (35.) und Joao Palhinha (45.+2) erzielten die Tore für die Spurs, bei denen ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. Tottenham ist nach dem Auftakt-3:0 gegen Burnley unter Neo-Coach Thomas Frank noch ohne Gegentor.

Manchester City, das zum Meisterschaftsstart 4:0 in Wolverhampton gesiegt hatte, fand zu Beginn die besseren Möglichkeiten vor. Omar Marmoush ließ nach Haaland-Vorarbeit einen “Hunderter” aus. Die Gäste lauerten auf Konter und gingen durch einen solchen in Führung. Johnson verwertete eine Richarlison-Hereingabe. Ein Patzer des jungen City-Goalies James Trafford, der einen kurz abgespielten Abstoß mitten ins Tottenham-Pressing hineinspielte, resultierte im 0:2. Dauerdruck, wie in besseren City-Zeiten, brachten die Gastgeber bei allem Bemühen in Hälfte zwei dann nicht zustande. Selbst der mehrmals mögliche Anschlusstreffer gelang mit etwas Pech im Abschluss nicht.