Manchester United bezwingt am “Boxing Day” Newcastle

Von: apa

Manchester United hat im einzigen Spiel der englischen Fußball-Premier-League am traditionellen “Boxing Day” einen wichtigen Sieg eingefahren. Der Rekordmeister bezwang Champions-League-Starter Newcastle United zu Hause mit 1:0 (1:0) und schob sich in der Tabelle vorübergehend auf Rang fünf. Das Goldtor erzielte Patrick Dorgu in der 24. Minute mit einem sehenswerten Volley. Für den 21-jährigen Dänen war es sein erster Treffer im United-Dress.

Die “Red Devils” wankten in der zweiten Hälfte gehörig, jubelten am Ende aber über den erst dritten Sieg in den jüngsten neun Ligaspielen. Mit einem Spiel mehr zog das Team von Trainer Ruben Amorim nach Punkten mit Club-Weltmeister Chelsea (4.) und Titelverteidiger Liverpool (6.) gleich. Auf Tabellenführer Arsenal, der am Samstag (16.00 Uhr MEZ) Brighton & Hove Albion empfängt, fehlen allerdings zehn Zähler. Auf den Stadtrivalen Manchester City, der zum Auftakt der intensiven Periode um den Jahreswechsel bei Nottingham Forest gastiert (Samstag, 13.30), sind es deren acht.