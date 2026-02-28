Aktuelle Seite: Home > Sport > ManCity verkürzt mit 1:0 in Leeds Rückstand auf Arsenal
Antoine Semenyo traf für Manchester City

ManCity verkürzt mit 1:0 in Leeds Rückstand auf Arsenal

Samstag, 28. Februar 2026 | 20:30 Uhr
Antoine Semenyo traf für Manchester City
APA/APA/AFP/OLI SCARFF
Von: apa

Manchester City hat in der englischen Fußball-Premier-League den Rückstand auf Tabellenführer Arsenal vorerst auf zwei Punkte verringert. Die Mannschaft von Coach Pep Guardiola gewann am Samstag 1:0 bei Leeds United, Antoine Semenyo war kurz vor der Pause (45.+2) für die “Citizens” zur Stelle. Arsenal kann am Sonntag im Derby gegen Chelsea (17.30 Uhr) den Vorsprung wieder auf fünf Zähler ausbauen. Liverpool und Brentford feierten jeweils Siege in torreichen Partien.

Liverpool verbesserte sich mit einem 5:2-Heimsieg gegen West Ham auf Rang fünf. Der Meister zeigte eine über weite Strecken dürftige, dafür umso effizientere Leistung: Hugo Ekitike (5.), Virgil van Dijk (24.) und Alexis Mac Allister (43.) trafen jeweils nach Eckbällen zur 3:0-Pausenführung. Cody Gakpo (70.) und ein Eigentor von Axel Disasi (82.) machten Comeback-Versuche West Hams zunichte.

Einen spektakulären 4:3-Auswärtserfolg feierte Brentford in Burnley. Die abstiegsbedrohten Gastgeber holten dabei einen 0:3-Rückstand auf, das vermeintliche 4:3 Burnleys durch Zian Flemming wurde vom VAR abseitsbedingt einkassiert. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Brentford der “lucky punch” durch Mikkel Damsgaard. Fünf Minuten später wurde ein Tor von Burnleys Ashley Barnes vom VAR wegen Handspiels aberkannt. Newcastle bezog eine 2:3-Heimpleite gegen Everton.

