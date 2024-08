Manuel Neuer setzt Schlusspunkt seiner Laufbahn im DFB-Team

Von: APA/dpa

Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer beendet seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Nach acht großen Turnieren als Nummer eins ist Schluss für den 38-jährigen Weltmeister von 2014. Er wird künftig nur noch für den FC Bayern München im Tor stehen. Die Entscheidung gab Neuer am Mittwoch auf seinem Instagram-Account bekannt. Neuer ist nach Toni Kroos und Thomas Müller der letzte Weltmeister von Rio, der aus der deutschen Auswahl ausscheidet.

“Irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist”, sagte Neuer, der 124 Länderspiele für Deutschland bestritten hat. Die nächste WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist kein Ziel mehr für Neuer, der angefangen mit der WM-Endrunde 2010 in Südafrika bei insgesamt acht Turnieren die Nummer eins der Nationalmannschaft war.

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss nach den Rücktritten von Kroos, Müller und Ilkay Gündogan einen weiteren Auswahl-Veteranen und wichtigen Pfeiler im Team ersetzen. “Auch wenn ich Manus Entscheidung und seine Beweggründe nachvollziehen kann, ist sein Abschied ein großer Verlust – sportlich und menschlich”, sagte Nagelsmann in einer DFB-Mitteilung und adelte seinen bisherigen Schützling: “Manu hat das Torwartspiel geprägt wie kein anderer in der Geschichte des Fußballs.”

DFB-Sportdirektor Rudi Völler meinte: “Im Torhüter-Land Deutschland ragt Manu unter vielen außergewöhnlichen Keepern noch einmal hervor, er hat mit seiner Art das Torhüterspiel revolutioniert.” Über ein Jahrzehnt lang prägte Neuer international mit seinen außergewöhnlichen Leistungen, seinem Können, seinen Reflexen und auch seiner Klasse weit vor der Torlinie das Geschehen. “Manuel Neuer ist schon während seiner aktiven Zeit eine der prägendsten Figuren der deutschen Fußball- und Sportgeschichte”, lobte Bayerns Sportchef Max Eberl.

Am 2. Juni 2009 hatte Neuer sein DFB-Debüt gegen die Vereinigten Arabischen Emirate (7:2) gegeben – und sei dabei “ultranervös” gewesen. Der Höhepunkt für ihn und eine ganze Fußballer-Generation war der WM-Triumph 2014 in Brasilien. Im Rückblick empfinde er Stolz und Dankbarkeit für die Zeit in der DFB-Auswahl, die er sieben Jahre lang als Kapitän anführte.

Dabei hätte ihn das Ende seiner DFB- oder sogar Fußballer-Karriere schon vor eineinhalb Jahren ereilen können. Bei einem schweren Skiunfall zog er sich nach der WM 2022 in Katar einen komplizierten Unterschenkelbruch zu. “Was danach kam, war noch eine Zugabe für mich persönlich”, sagte Neuer. “Dass ich das noch mal geschafft habe, auf dem Rasen zu stehen bei einer Heim-Europameisterschaft, war die Krönung.”

Bundestrainer Nagelsmann hatte schon während der EM angekündigt, den DFB-Kader mit Blickrichtung WM 2026 verjüngen zu wollen. Neuer ist nach Kroos, der seine Fußballer-Karriere im Alter von 34 Jahren beendete, und Müller der letzte Weltmeister von Rio, der aus der DFB-Auswahl ausscheidet. “Manu wird uns in der Nationalmannschaft fehlen”, sagte der Coach. Wie Müller will Neuer nun mit den Bayern noch einmal nach den größten Titeln greifen – im Frühjahr 2025 steht das Champions-League-Finale in München an. Auch Kapitän Gündogan hatte jüngst erst seine DFB-Karriere beendet.

Als erster Anwärter auf die Nummer eins im Tor der Nationalmannschaft gilt nun Neuers langjähriger Auswahl-Kollege und teaminterner Rivale Marc ter Stegen (32). Der Profi vom FC Barcelona hatte sich schon Hoffnungen machen können auf die Rolle als Nummer eins bei der Heim-EM. Doch dann kam Neuer zurück – für seine finalen Auftritte im DFB-Dress.