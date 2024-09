Marathon-Läuferin Cheptegei nach Brand-Attacke verstorben

Von: APA/sda

Ugandas Olympia-Marathonläuferin Rebecca Cheptegei ist an den Folgen ihrer Verbrennungen gestorben. Dies teilte der Präsident des ugandischen Olympischen Komitees, Donald Rukare, am Donnerstag mit – vier Tage, nachdem sie an ihrem Wohnort im Westen Kenias von einem Mann, der sich als ihr Lebensgefährte ausgab, mit Benzin übergossen und angezündet worden war.

“Wir haben die traurige Nachricht erhalten, dass unsere Olympia-Teilnehmerin Rebecca Cheptegei nach einem gewalttätigen Angriff ihres Freundes gestorben ist. Möge ihre Seele in Frieden ruhen. Wir verurteilen Gewalt gegen Frauen aufs Schärfste”, sagte Donald Rukare in einer Nachricht auf X (vormals Twitter). “Dies ist eine feige und sinnlose Tat, die zum Verlust einer großartigen Athletin geführt hat. Ihr Vermächtnis wird fortbestehen.”

Die 33-jährige Cheptegei, im olympischen Marathon in Paris 44., wurde in einem Spital im Westen Kenias behandelt. Laut Angaben der Ärzte wurde die Berglauf-Weltmeisterin von 2021 mit Verbrennungen an etwa 80 Prozent ihrer Körperoberfläche auf die Intensivstation eingeliefert. Zuletzt soll sich ihr Zustand wegen einer bakteriellen Sepsis-Infektion massiv verschlechtert haben.

Die Tragödie hatte sich am Sonntag ereignet. Gemäß einem Polizeibericht war der als Dickson Ndiema Marangach identifizierte Verdächtige in das Anwesen von Rebecca Cheptegei eingedrungen, während sie mit ihren beiden Kindern in der Kirche war. Als die Marathonläuferin in ihr Haus zurückkehrte, übergoss er sie mit Benzin und zündete sie vor den Augen ihrer beiden Töchter (im Alter von 9 und 11 Jahren) an, wie die Tageszeitung “The Standard” berichtete.