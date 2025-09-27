Aktuelle Seite: Home > Sport > Marc Marquez nach Sprintrang zwei in Japan vor Titelgewinn
Marc Marquez steht vor der Rückkehr auf den MotoGP-Thron

Marc Marquez nach Sprintrang zwei in Japan vor Titelgewinn

Samstag, 27. September 2025 | 09:25 Uhr
Marc Marquez steht vor der Rückkehr auf den MotoGP-Thron
APA/APA/AFP/TOSHIFUMI KITAMURA
Schriftgröße

Von: APA/sda/Reuters

Marc Marquez steht unmittelbar vor seinem siebenten WM-Titel in der MotoGP, dem ersten seit 2019. Der spanische Ducati-Star musste sich am Samstag im Sprint in Motegi nur dem Italiener Francesco Bagnaia geschlagen geben. Sein einziger verbliebener WM-Verfolger, Bruder Alex, blieb als Zehnter ohne Punkte. Alex müsste am Sonntag (7.00 Uhr/live ServusTV, Sky) im Grand Prix von Japan sieben Zähler mehr holen als sein Bruder, um dessen vorzeitigen Titelgewinn noch zu verhindern.

Die Krönung für den dominanten Fahrer der Saison ist längst nur noch eine Frage der Zeit. Fünf Rennwochenenden sind nach Motegi noch ausständig. Mit seinem siebenten MotoGP-Titel wird Marc Marquez mit Valentino Rossi gleichziehen. Mehr Weltmeisterschaften hat in der Motorrad-Königsklasse lediglich dessen italienischer Landsmann Giacomo Agostini gewonnen, nämlich acht.

Der zweifache Weltmeister Bagnaia fuhr den Sprintsieg nach einem Traumstart aus der Pole Position sicher nach Hause. “Ich habe gesehen, dass mir Pecco entwischt, also habe ich entschieden, einfach mein Rennen zu fahren”, sagte Marquez über seinen Teamkollegen. Der Grand Prix werde ein langes Rennen, ergänzte der 32-Jährige. “Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unser Hauptziel dieses Wochenende ein anderes ist.” KTM-Jungstar Pedro Acosta komplettierte das Sprint-Podium als Dritter.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Kommentare
91
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
83
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Kommentare
62
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Kommentare
61
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Kommentare
47
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 