Marius Lindvik gewinnt windigen Abschluss in Planica

Von: apa

Ausgerechnet im letzten Bewerb der Saison hat Norwegen noch einen Tagessieg gefeiert. Marius Lindvik gewann am Sonntag das Skifliegen in Planica 5,6 Zähler vor Dominator Domen Prevc und 18,2 vor Landsmann Johann Andre Forfang. Daniel Tschofenig verpasste als Vierter das Podest um 2,9 Zähler, Stefan Kraft wurde Sechster und Manuel Fettner beendete als Neunter, unmittelbar vor Jonas Schuster, seine Karriere. Stephan Embacher war im Kampf um die kleine Kristallkugel chancenlos.

Tschofenig bilanzierte den Saisonkehraus in Planica mit den Rängen drei und vier im Einzel sowie dem Mannschaftssieg. Am Sonntag wurde sein 238-m-Flug noch dazu mit fünf Mal 20,0 Punkten durch die Jury belohnt. “Letztes Jahr habe ich es hier am Freitag hingekriegt, heuer am Sonntag. Nach Vikersund war ich sehr unsicher, Planica reißt alles raus”, sagte der Kärntner, der am Ende auch Gesamtdritter im Weltcup wurde. “Eigentlich eh fast erstaunlich, ich war oft nicht im zweiten Durchgang. Es ist schon eine Auszeichnung, dass ich es geschafft habe”, sagte Tschofenig im ORF.

Embacher: “Wir sind ein Freiluftsport”

Embacher musste im ersten Durchgang bei stark wechselnden Windbedingungen lange warten und landete dann mit zu diesem Zeitpunkt zu geringem Anlauf bei nur 202,5 Metern. Damit war die kleine Kristallkugel im Skiflug-Weltcup im Duell mit Prevc endgültig kein Thema mehr. “Wir sind ein Freiluftsport, ich habe meine Wut schon rausgelassen. Ich hätte mit gestern die Saison auch abschließen können, das wäre mir lieber gewesen”, sagte Embacher, der am Samstag Teil des ÖSV-Siegerteams gewesen war.

Ein versöhnliches Ende nach einer durchwachsenen Saison fand auch Kraft. “Ich bin sehr happy, einen sechsten Platz habe ich lange nicht zusammengebracht. Ich war wieder einer der besten Skispringer, obwohl es dazwischen überhaupt nicht gelaufen ist.” Der Salzburger war im Laufe der Saison erstmals Vater geworden und hatte auch einige Bewerbe ausgelassen. “Ich freue mich schon auf meine zwei Mädls”, sagte er.

Fettner beendet Karriere nach 25 Jahren

Manuel Fettner absolvierte die letzten Flüge seiner Karriere. Er wurde im ersten Durchgang von seiner Freundin Lisa Eder am Trainerturm abgewinkt und bekam später von ihr im Auslauf spezielle Abschiedsski überreicht. Der Team-Olympiasieger 2022, der in Peking auch Normalschanzensilber geholt hatte, hat u.a. insgesamt fünf WM-Medaillen (1 – 2 – 2) bei Nordischen und Skiflug-Weltmeisterschaften geholt.

Der Tiroler hatte am 4. Jänner 2001 im Weltcup debütiert. “Ich bin Gott sei Dank mehr oder weniger verletzungsfrei durch meine Karriere gekommen, habe viele schöne Zeiten erlebt und bin zufrieden”, meinte Fettner im ORF. Ein herausragender Moment seiner Karriere war WM-Team-Gold 2013, als ihm unmittelbar nach der Landung ein Ski aufging und er dennoch auf einem Ski einen Telemark zeigte.

Neben Fettner beendete auch einer der besten Skispringer aller Zeiten seine Karriere. Kamil Stoch ist u.a. dreifacher Olympiasieger, zweifacher Weltmeister und 39-facher Weltcupsieger. Der 38-jährige Pole gewann zweimal den Gesamt-Weltcup. Nach fast sieben Jahren als Cheftrainer der Deutschen ist der Tiroler Stefan Horngacher zurückgetreten.