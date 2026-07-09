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Saibari (sitzend) für Viertelfinale nicht bereit

Marokko im WM-Viertelfinale ohne Saibari gegen Frankreich

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 07:13 Uhr
Saibari (sitzend) für Viertelfinale nicht bereit
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN C. COX
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Von: APA/dpa

Marokko muss das Viertelfinale der Fußball-WM ohne Ismael Saibari bestreiten. “Abgesehen von Saibari stehen alle zur Verfügung”, sagte Trainer Mohamed Ouahbi in Foxborough vor der Partie gegen Frankreich am heutigen Donnerstagabend. Für den Offensivmann komme das Spiel noch zu früh. Er hoffe aber, dass Saibari nicht für den Rest des Turniers ausfalle. Saibari war beim 3:0 der Marokkaner im Achtelfinale gegen Mitgastgeber Kanada früh angeschlagen ausgewechselt worden.

Medien hatten zuletzt berichtet, dass der 25-Jährige nur eine leichte Muskelzerrung erlitten habe und Hoffnung auf ein schnelles Comeback bestehe. Saibari erzielte bei dieser WM bereits drei Tore. Vergangene Woche wurde verkündet, dass er von der PSV Eindhoven zum FC Bayern München wechselt.

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