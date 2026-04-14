Mascherano tritt als Trainer von Messi-Club Miami zurück

Von: APA/Reuters

Lionel Messi erhält bei Inter Miami einen neuen Trainer. Javier Mascherano ist als Chefcoach des MLS-Clubs überraschend zurückgetreten. Das gab der Verein aus der US-Fußballliga am Dienstag bekannt. Mascherano nannte demnach persönliche Gründe für seine Entscheidung. Vor vier Monaten hatte der Landsmann und ehemalige Mitspieler von Messi beim FC Barcelona und in der Nationalmannschaft Miami zur Meisterschaft geführt. Interimstrainer wird Sportdirektor Guillermo Hoyos.

Mascherano hatte den Posten in Florida Anfang 2025 angetreten. Vor knapp zwei Wochen hatte Inter Miami sein neues Stadion eröffnet. In den ersten beiden Spielen in der neuen Arena gab es jeweils 2:2-Unentschieden.