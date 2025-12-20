Maximilian Leitgeb holt Platz zwei im Sprint

Von: ka

Martell – Als Maximilian Leitgeb am Samstagnachmittag im Sprint des IBU Junior Cups in Martell im zweiten Anschlag eine Scheibe verfehlte, rechnete niemand mehr mit einem Podestplatz des jungen Antholzers. Doch dann zeigte der 20-Jährige eine beeindruckende Schlussrunde, die ihm am Ende den zweiten Platz hinter dem Franzosen Leo Carlier bescherte. Auch im Sprint der Damen jubelte Frankreich, dort begeisterte Lou-Anne Dupont Ballet Baz mit einer Galavorstellung.

Mit dem zweiten Platz bei seinem zweiten IBU-Junior-Cup-Einsatz (auch Leitgeb machte am Donnerstag im Einzel von Martell sein Debüt in dieser Wettkampfklasse) hat auch der Antholzer nicht gerechnet, wie er nach dem Rennen sagte: „Ich bin selbst ein wenig überrascht, am Donnerstag ist es mir beim Laufen trotz des 20. Platzes nicht so gut ergangen. Heute habe ich das Tempo anders gewählt und nach dem zweiten Schießen wusste ich, dass ich bislang ein gutes Rennen gemacht habe. Ich habe dann noch einmal alles gegeben, was sich ausgezahlt hat“, freute sich der 20-Jährige. Nur einer war am Samstagnachmittag in Martell noch besser als Leitgeb: Der Franzose Leo Carlier überzeugte mit fehlerfreiem Schießen und beendete den Sprint nach 23.47,5 Minuten, 35,9 Sekunden schneller als Leitgeb.

Auf den dritten Platz reihte sich der Tscheche Jakub Bouska ein, der am Schießstand zwei Mal danebenschoss und für den zehn Kilometer langen Sprintwettkampf der Junioren 49,6 Sekunden länger brauchte als Carlier. Der Österreicher Thomas Marchl, am Donnerstag noch Zweiter im Einzel, verfehlte das Podest knapp mit einem Fehler und 51,1 Sekunden Rückstand auf Carlier. Eine kleine Überraschung war der fünfte Platz des Kanadiers Luke Hulshof, der trotz eines Fehlers nur 56,2 Sekunden Rückstand auf Carlier hatte. Rang sechs ging an den Tschechen David Elias (+56,4 Sekunden auf Carlier, ein Fehler).

Neben Leitgeb zeigte von den „Azzurri“ auch Nicola Giordano eine Top-Leistung, er wurde mit einem Fehler guter Zwölfter. Michel Deval, am Donnerstag Fünfter im Einzel, beendete den Sprint mit zwei Fehlern auf Rang 30, Michele Carollo schloss mit ebenfalls zwei Fehlern auf Platz 37 ab. Simone Motta schoss am Schießstand vom Biathlonzentrum Grogg vier Mal daneben und holte Rang 42. Ein bitteres Rennen war es hingegen für den zweiten Antholzer, Julian Huber. Er war nach dem ersten, perfekt geschossenen Anschlag auf dem Weg zu einer Topplatzierung, stürzte dann aber und der Schaft seines Gewehrs brach. Im Stehendschießen fehlte er mit einem Reserve-Gewehr vier Scheiben ab und musste sich am Ende mit dem 97. Platz zufriedengeben.

Eine Machtdemonstration der Dupont Ballez Baz

Schon am Samstagvormittag stieg der Sprint der Damen, der eine Machtdemonstration einer französischen Biathletin hervorbrachte. Denn Lou-Anne Dupont Ballet Baz verwies ihre Konkurrentinnen um sage und schreibe 45,2 Sekunden, und das, obwohl sie im Liegendanschlag einmal danebenschoss und so eine Strafrunde machen musste. Doch mit einer schlichtweg überragenden Schlussrunde baute sie ihren Vorsprung nach dem zweiten Schießen weit aus und holte sich den Sieg. „Ich hatte eigentlich kein so gutes Gefühl während des Rennens, aber ich bin gelassen geblieben, deshalb freut mich dieser Sieg umso mehr. Ich bin stolz auf meine Leistung“, sagte die 20-Jährige nach dem Sprint.

Damit nahm sie der Deutschen Melina Gaupp, die bei der vergangenen Junioren-Weltmeisterschaft in Östersund zwei Medaillen in den Staffeln und den vierten Platz im Massenstart 60 erreichte, den sichergeglaubten Sieg weg. Gaupp zielte auf dem Schießstand ebenfalls einmal daneben, war aber lange Zeit führend, bis Dupont Ballet Baz dazwischenfunkte. Platz drei ging an die Tschechin Miroslava Cervena (+56,4 Sekunden), die alle zehn Scheiben traf. Die Französin Namou Candau-Armand beendete den Sprint auf Platz vier (+58,7 Sekunden / ein Fehler), die Ukrainerin Tetiana Tarasiuk auf Platz fünf (+1.00,7 Minuten / kein Fehler) und die dritte Französin, die bei der Siegerehrung dabei war, war die Sechstplatzierte Louise Roguet mit 1.01,3 Minuten Rückstand auf ihre siegreiche Teamkollegin und zwei Fehlern am Schießstand.

Roguet verwies die Italienerin Carlotta Gautero aus den Top-Sechs, die nach ihrem Sieg im Einzel am Donnerstag in Martell wieder eine gute Leistung bot, keinen Schuss danebensetzte und Siebte wurde. Die Laaserin Eva Hutter wiederholte ihren 30. Platz vom Einzel im Sprint mit jeweils einem Fehler im Liegend- und Stehendanschlag. Nayeli Mariotti Cavagnet schloss nach ihrem zweiten Platz im Einzel den Sprint auf Rang 18 ab. Iris Cavallera beendete den Sprint auf Rang 47, Matilde Giordano auf Rang 51 und Rachele Dei Cas auf Rang 69.

Der IBU Junior Cup in Martell geht am Sonntag mit den Staffelwettkämpfen zu Ende. Am Vormittag sind ab 10.30 Uhr die Viererstaffeln der Damen an der Reihe, wo jede Athletin sechs Kilometer und je einen Liegend- und Stehendanschlag bewältigen muss. Ab 14 Uhr starten dann die Viererstaffeln der Herren in ihren letzten Wettkampf, hier muss jeder Staffelteilnehmer 7,5 Kilometer und ebenfalls zwei Schießeinlagen absolvieren. Bei den prophezeiten schönen Wetterbedingungen ist das Biathlonzentrum Grogg auch ein hervorragendes Ausflugsziel, um die Biathlon-Stars von morgen live zu verfolgen.

IBU Junior Cup in Martell, Ergebnisse Sprint:

Top-6 Damen:

1. Lou-Anne Dupont Ballez Baz (FRA) 21.48,7 Minuten / 1 Fehler

2. Melina Gaupp (GER) 22.39,9 / 1

3. Miroslava Cervena (CZE) 22.45,1 / 0

4. Namou Candau-Armand (FRA) 22.47,4 / 1

5. Tetiana Tarasiuk (UKR) 22.49,4 / 0

6. Louise Roguet (FRA) 22.50,0 / 2

Top-6 Herren:

1. Leo Carlier (FRA) 23.47,5 Minuten / 0 Fehler

2. Maximilian Leitgeb (ITA) 24.32,4 / 1

3. Jakub Bouska (CZE) 24.37,1 / 2

4. Thomas Marchl (AUT) 24.38,6 / 1

5. Luke Hulshof (CAN) 24.43,7 / 1

6. David Elias (CZE) 24.43,9 / 1

IBU Junior Cup in Martell, das Programm:

Sonntag, 21. Dezember:

10.30 Uhr: Staffel Damen

14 Uhr: Staffel Herren